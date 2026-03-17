Η Meryl Streep έκανε μεγάλη δωρεά στο National Women’s History Museum

Η Meryl Streep έκανε μια σημαντική δωρεά στο National Women’s History Museum, ενισχύοντας το έργο του για την ανάδειξη και τη διδασκαλία της γυναικείας ιστορίας.

Το ίδρυμα ανακοίνωσε επίσης ότι θα θεσπίσει το Meryl Streep Educator Award προς τιμήν της.

Η δωρεά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του μουσείου, θα ενισχύσει τις digital-first δράσεις του οργανισμού και θα χρηματοδοτήσει νέες αφηγηματικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, με στόχο να φτάσουν σε ευρύτερο κοινό, από τις σχολικές αίθουσες έως τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Σε δήλωσή της, η Streep ανέφερε ότι η ιστορία διαμορφώνεται όχι μόνο από εκείνους που τη γράφουν, αλλά και από εκείνους που φροντίζουν να διατηρείται ζωντανή. Οπως είπε, το National Women’s History Museum συμβάλλει στο να έρχονται στο προσκήνιο ιστορίες που κάνουν πιο πλήρη και αληθινή την κατανόηση του παρελθόντος.

Το μουσείο χαρακτήρισε τη Streep μία από τις πιο σταθερές υποστηρίκτριές του, σημειώνοντας ότι η νέα δωρεά θα ενισχύσει την απήχησή του ενόψει και της 250ής επετείου των ΗΠΑ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από το 2026 θα καθιερωθεί το Meryl Streep Educator Award, το οποίο θα απονέμεται κάθε χρόνο σε εκπαιδευτικό που συμβάλλει ουσιαστικά στη διδασκαλία της γυναικείας ιστορίας.

Το National Women’s History Museum ιδρύθηκε το 1996 και λειτουργεί ως ανεξάρτητος, digital-first, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ξεχωριστός από το Smithsonian.