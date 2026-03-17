Η Meryl Streep έκανε μεγάλη δωρεά στο National Women’s History Museum

Η βραβευμένη ηθοποιός ενισχύει το National Women's History Museum με μεγάλη δωρεά, που θα στηρίξει τις ψηφιακές και εκπαιδευτικές δράσεις του

The LiFO team
Η Meryl Streep έκανε μια σημαντική δωρεά στο National Women’s History Museum, ενισχύοντας το έργο του για την ανάδειξη και τη διδασκαλία της γυναικείας ιστορίας.

Το ίδρυμα ανακοίνωσε επίσης ότι θα θεσπίσει το Meryl Streep Educator Award προς τιμήν της.

Η δωρεά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του μουσείου, θα ενισχύσει τις digital-first δράσεις του οργανισμού και θα χρηματοδοτήσει νέες αφηγηματικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, με στόχο να φτάσουν σε ευρύτερο κοινό, από τις σχολικές αίθουσες έως τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Σε δήλωσή της, η Streep ανέφερε ότι η ιστορία διαμορφώνεται όχι μόνο από εκείνους που τη γράφουν, αλλά και από εκείνους που φροντίζουν να διατηρείται ζωντανή. Οπως είπε, το National Women’s History Museum συμβάλλει στο να έρχονται στο προσκήνιο ιστορίες που κάνουν πιο πλήρη και αληθινή την κατανόηση του παρελθόντος.

Το μουσείο χαρακτήρισε τη Streep μία από τις πιο σταθερές υποστηρίκτριές του, σημειώνοντας ότι η νέα δωρεά θα ενισχύσει την απήχησή του ενόψει και της 250ής επετείου των ΗΠΑ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από το 2026 θα καθιερωθεί το Meryl Streep Educator Award, το οποίο θα απονέμεται κάθε χρόνο σε εκπαιδευτικό που συμβάλλει ουσιαστικά στη διδασκαλία της γυναικείας ιστορίας.

Το National Women’s History Museum ιδρύθηκε το 1996 και λειτουργεί ως ανεξάρτητος, digital-first, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ξεχωριστός από το Smithsonian.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΛΙ ΛΑΡΙΤΖΑΝΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗ

Διεθνή / Αλί Λαριτζανί: «Τον εξοντώσαμε» διαμηνύει ο Νετανιάχου - Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την τύχη του

Προειδοποιώντας για περαιτέρω κλιμάκωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι υπάρχουν «πολλές ακόμη εκπλήξεις» που σχεδιάζονται, υπονοώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις
THE LIFO TEAM
ΣΕΞ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΑ Ζ

Διεθνή / Πώς είναι για ένα νέο ζευγάρι να παλεύει με τη στυτική δυσλειτουργία;

Το 50% των ανδρών αντιμετωπίζει άγχος απόδοσης, αλλά το φαινόμενο αυτό παρατηρείται πλέον όλο και περισσότερο στους νεότερους άνδρες. Ένα ζευγάρι στα τέλη της εικοσαετίας του αποκαλύπτει πώς αυτό επηρέασε τη ζωή τους
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΠΥΡΑΥΛΟΣ

Διεθνή / Τραμπ: Bασίστηκε σε μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες για να κατηγορήσει το Ιράν για τη φονική επίθεση στο σχολείο

Σύμφωνα με τον Guardian, η αρχική εκτίμηση των ΗΠΑ, που υπεδείκνυε ότι ο πύραυλος ήταν ιρανικής προέλευσης, απορρίφθηκε σχεδόν αμέσως, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της υπόθεσης
THE LIFO TEAM
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΤΡΑΜΠ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

Διεθνή / Σε αδιέξοδο ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: Γιατί είναι «πολύ επικίνδυνο» το σχέδιό του για πολεμικά πλοία

Τα προβλήματα στα Στενά του Ορμούζ ξεκίνησαν μετά την 28η Φεβρουαρίου και τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, ξεκινώντας τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, φτάνοντας στην τρίτη εβδομάδα του
THE LIFO TEAM
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία θέλει χρήματα και τεχνολογία σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια στη Μέση Ανατολή

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι η βοήθεια που έχει σταλθεί «δεν πρόκειται για συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο με το Ιράν»
THE LIFO TEAM
 
 