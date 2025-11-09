Καταιγίδα Φουνγκ-γουόνγκ: Πλησιάζει τις Φιλιππίνες με 185 χλμ/ώρα ο «υπερτυφώνας»

Ολοένα και πιο απειλητικά προς τις Φιλιππίνες κινείται η καταιγίδα Φουνγκ-γουόνγκ, που μετατράπηκε σήμερα σε «υπερτυφώνα», ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία στη Μανίλα.

Η διάμετρος του νέου τυφώνα, που πλησιάζει τις Φιλιππίνες, καλύπτει σχεδόν όλη την επικράτεια της χώρας, ενώ κινείται προς δυσμάς με σταθερούς ανέμους 185 χιλιομέτρων ανά ώρα και ριπές που φθάνουν ως ακόμη και τα 230 χ.α.ώ.Όπως έγινε γνωστό, αναμενόταν να φθάσει πάνω από το έδαφος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Καταιγίδα Φουνγκ-γουόνγκ: «Φούσκωσαν» τα κύματα

Οι aρχές προειδοποιούν ότι το φαινόμενο μπορεί να πλήξει απευθείας το νησί Καταντουάνες, με τον κίνδυνο εκτεταμένων πλημμυρών να είναι πλέον ορατός. «Τα κύματα άρχισαν να φουσκώνουν γύρω στις 7 το πρωί και όταν χτυπούσαν τον κυματοθραύστη, έλεγες πως η γη έτρεμε», περιγράφει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έντσον Κασαρίνο, 33 ετών, κάτοικος του νησιού. «Πέφτει δυνατή βροχή κι ακούω τον άνεμο να λυσσομανά», πρόσθεσε.

Οι εικόνες από το νησί είναι αποκαρδιωτικές: κάτοικοι προσπαθούν να ασφαλίσουν τα σπίτια τους δένοντάς τα με σχοινιά στο έδαφος, ελπίζοντας πως δεν θα τα παρασύρει ο αέρας. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, ο Φουνγκ-γουόνγκ αναμένεται να προκαλέσει βροχοπτώσεις που ξεπερνούν τα 200 χιλιοστά, με τον κίνδυνο πλημμυρών ακόμη και σε περιοχές με υψηλό υψόμετρο.

«Οι μεγαλύτερες λεκάνες απορροής είναι πολύ πιθανό να κατακλυστούν», δήλωσε ο κυβερνητικός μετεωρολόγος Μπενίσον Εσταρέχα, υπογραμμίζοντας πως οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής.

Facebook Twitter Πέρασμα κακοκακιρίας από Φιλιππίνες / EPA

Φιλιππίνες: Το καταστροφικό πέρασμα του Καλμάγκι

Η άφιξη του υπερτυφώνα έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον τυφώνα Καλμάγκι, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 204 ανθρώπους, ενώ 109 εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης.

Ο Καλμάγκι ήταν ο πιο φονικός τυφώνας του 2025, σύμφωνα με την εξειδικευμένη βάση δεδομένων EM-DAT, με την επαρχία Τσεμπού να μετρά σχεδόν το 70% των θυμάτων. Οι επιχειρήσεις διάσωσης εκεί έχουν πλέον ανασταλεί, καθώς ο νέος τυφώνας κάνει την προσέγγισή του.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά τέτοια φαινόμενα όλο και πιο συχνά, ισχυρά και φονικά, απειλώντας εκατομμύρια κατοίκους του αρχιπελάγους.