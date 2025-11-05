Φονικός τυφώνας στις Φιλιππίνες: Νέος απολογισμός - «Χωρίς προηγούμενο» οι καταστροφές

Ο απολογισμός του τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες ξεπέρασε σήμερα τους 90 νεκρούς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο γι' αυτή την καταστροφή που προκάλεσε πλημμύρες σπάνιας σφοδρότητας.

Ο εκπρόσωπος της επαρχίας Τσέμπου στις κεντρικές Φιλιππίνες διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως άλλα 35 πτώματα ανακαλύφθηκαν σε παραλιακό χωριό, αυξάνοντας τον περιφερειακό απολογισμό σε 76 νεκρούς.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον άλλων 17 θυμάτων στην υπόλοιπη χώρα και ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται στο στάδιο αυτό σε 93 νεκρούς.

Επλήγησαν «μεγάλες πόλεις», «αστικοποιημένες περιοχές», εξήγησε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ο Ραφαελίτο Αλεχάντρο, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.

This has finished me off 😭



📍 Barangay Paknaan, Mandaue City, Cebu, Philippines. pic.twitter.com/Ki2OiliEwi — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025

Typhoon death toll climbs to 66 in the Philippines.



Residents of hardest-hit Cebu province begin picking through homes and businesses devastated by the worst flooding in recent memory https://t.co/jsvKkjTZkV pic.twitter.com/sVcX972qnR — AFP News Agency (@AFP) November 5, 2025

Υπενθυμίζεται πως ένα στρατιωτικό ελικόπτερο των Φιλιππίνων συνετρίβη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι μέλη του πληρώματος ενώ βρισκόταν σε αποστολή παροχής βοήθειας για τις καταστροφές που έχουν υποστεί πολλές περιοχές στο κέντρο της χώρας από το πέρασμα του ισχυρού τυφώνα Καλμάγκι.

Ο φιλιππινέζικος στρατός ανακοίνωσε ότι μια αποστολή έρευνας ανέσυρε έξι πτώματα που πιστεύεται είναι αυτά του πιλότου και των άλλων μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου Huey στο νησί Μιντανάο.

Σχεδόν 400.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα που προκάλεσε μεγάλες πλημμύρες σε εκτεταμένες περιοχές στο κέντρο της χώρας.

Οι θάνατοι οφείλονται σε πνιγμούς και σε πτώση συντριμμιών, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Πόλεις ολόκληρες στο νησί Τσεμπού έχουν πλημμυρίσει, με τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στις στέγες για να ξεφύγουν από τα λασπώδη νερά που παρασύρουν αυτοκίνητα, φορτηγά, τεράστια εμπορευματοκιβώτια.

Σε μήνυμά της στο Facebook, η επαρχιακή κυβερνήτης Πάμελα Μπαρικουάτρο χαρακτήρισε την κατάσταση «αληθινά χωρίς προηγούμενο. Οι πλημμύρες είναι απλούστατα καταστροφικές».

Ο τυφώνας μπήκε στο αρχιπέλαγος τη Δευτέρα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (στις 17:00 ώρα Ελλάδας), φθάνοντας πάνω από το έδαφος στο επίπεδο της επαρχίας των νησιών Ντιναγάτ, μέρος του αρχιπελάγους Βισάγιας, με ανέμους που έφθαναν ως ακόμη και τα 205 χιλιόμετρα ανά ώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων.

«Άνθρωποι αποκλεισμένοι σε οροφές ζήτησαν να διασωθούν», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρον Ράμος, εκπρόσωπος των αρχών στην Τσεμπού, προσθέτοντας πως πλημμύρισαν ακόμη και κάποια κέντρα των υπηρεσιών διάσωσης.

And if the flooding isn't horrific enough in the Philippines, there are snakes swimming through the floodwaters.



Absolute nightmare fuel. 🌊🐍 😳



📍 Barangay Maryland, Talisay City, Cebu pic.twitter.com/mEPqiJesr3 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025

This is the aftermath in Talisay City, Cebu, Philippines — the city looks almost completely washed away.



At least 26 people have been killed, with estimated winds reaching 130 kph and gusts of up to 180 kph as Typhoon Kalmaegi (TinoPH) tore through the region. pic.twitter.com/UBs1Rk57fw — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 4, 2025

Οχήματα έπλεαν σε πλημμυρισμένους δρόμους, δείχνει οπτικό υλικό του AFP.

«Το νερό ανέβηκε τόσο γρήγορα. Απ’ ό,τι μου είπαν, οι πλημμύρες άρχισαν γύρω στις τρεις το πρωί. Στις τέσσερις, η κατάσταση ήταν ήδη ανεξέλεγκτη, ο κόσμος δεν μπορούσε πλέον να βγει (από το σπίτι του)», είπε ο Δον δελ Ροσάριο, 28 ετών. Είναι ανάμεσα στους κατοίκους της πόλης Τσεμπού οι οποίοι κατέφυγαν σε υψηλότερους ορόφους κτιρίων όπου διαμένουν καθώς μαινόταν ο τυφώνας.

«Ζω εδώ 28 χρόνια, αυτή είναι η χειρότερη καταστροφή που έχουμε ζήσει», πρόσθεσε.

Εκατοντάδες άνθρωποι, που ζούσαν σε σκηνές, σε καταυλισμούς που είχαν στηθεί μετά τον σεισμό 6,9 βαθμών στα τέλη του Σεπτεμβρίου, «απομακρύνθηκαν εσπευσμένα για την ασφάλειά τους», ανέφερε ο Ρον Ράμος.

Ηλικιωμένος πνίγηκε στη νότια επαρχία Λέιτε, δήλωσε ο Ντανίλο Ατιένσα, αξιωματούχος υπηρεσίας διάσωσης. «Ο ηλικιωμένος παγιδεύτηκε στον πάνω όροφο και δεν ήταν δυνατό να τους προσφερθεί βοήθεια», εξήγησε στον ραδιοφωνικό σταθμό DZMM.

One of the lucky animals rescued during the catastrophic flooding in Cebu, Philippines, caused by Typhoon Kalmaegi (TinoPH). pic.twitter.com/hp6RZih0fT — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025

❗️❗️ HORRIFIC flooding across Cebu, Philippines after Typhoon Kalmaegi (TinoPH).



Homes gone. Streets underwater. Families displaced.



This. Is. Not. Normal.



Warmer oceans = stronger storms

Climate change = worse flooding



What we’re seeing in Cebu is part of a growing global… pic.twitter.com/9fAM2daPBV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025

Κάθε χρόνο κάπου 20 καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες. Οι πιο φτωχές περιοχές του αρχιπελάγους είναι, κατά κανόνα, αυτές που πλήττονται σκληρότερα. Μετά τον Καλμάγκι, η μετεωρολόγος Τσαρμένε Βαρίγια αναμένει «τρεις ως πέντε» καταιγίδες ακόμη ως το τέλος της χρονιάς.

Το κλιματικό φυσικό φαινόμενο Λα Νίνια, που κατεβάζει τη θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού ωκεανού στο ύψος του ισημερινού, γενικά συνοδεύεται από υψηλότερο αριθμό τυφώνων, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Προς το παρόν, έχουμε ισχυρές βροχές και σφοδρούς ανέμους. Καθόμαστε στα σκαλιά και προσευχόμαστε προσπαθώντας να εκτιμήσουμε πόσο δυνατός είναι ο τυφώνας», είπε χθες βράδυ στο AFP η Μίριαμ Βάργκας, 34 ετών, μέσα στο σκοτάδι μαζί με τα δυο παιδιά της στη Ντιναγάτ, καθώς το ρεύμα ήταν κομμένο.

Visuals from this morning show the aftermath of Typhoon Tino (Kalmaegi) in Talisay, Cebu, Philippines.



LATEST UPDATE: At least 66 people have died, 26 are missing, and hundreds of thousands fled after one of the year’s strongest storms hit on November 4, causing devastation. pic.twitter.com/nONQe807Dl — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 5, 2025

Τον Σεπτέμβριο, οι Φιλιππίνες επλήγησαν από δυο φονικές καταιγίδες. Κατά ειδικούς, η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα συχνότερα και εντονότερα.