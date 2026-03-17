Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Από αουτσάιντερ ανώτατος ηγέτης του Ιράν - Η άνοδος μετά από έναν «πόλεμο» διαδοχής

Η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν μπορεί να φαινόταν απλή, ακόμα και προδιαγεγραμμένη.

Όμως στην πραγματικότητα, δεν ήταν ούτε το ένα ούτε το άλλο, καθώς ο πατέρας του είχε δώσει στους στενούς του συμβούλους τρία ονόματα ως πιθανούς διαδόχους του, αλλά το όνομα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ του δεν ήταν ανάμεσά τους.

Ακόμα και σε ήρεμους καιρούς, η επιλογή του τρίτου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του ανθρώπου που θα εκπροσωπούσε τον Θεό στη Γη και θα ασκούσε εξουσία πάνω στην πολιτική και τις ένοπλες δυνάμεις, θα ήταν μια πρόκληση.

Αλλά κατά τη διάρκεια ενός πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η επιλογή ενός διαδόχου με ισόβια θητεία έγινε δοκιμασία για το κατά πόσο η θεοκρατία θα επιβίωνε.

Η άνοδός του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δεν ήταν καθόλου αυτονόητη.

Η διαδικασία θύμιζε «πόλεμο διαδοχής», με εσωτερικές διαβουλεύσεις, πολιτικές κινήσεις και αντιπαλότητες που τελικά έφεραν τον 56χρονο γιο του Αγιατολάχ στην ηγεσία.

Οι πληροφορίες προέρχονται από συνεντεύξεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, κληρικούς και μέλη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, οι οποίοι ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους.

Κατά γενική ομολογία, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ πιθανότατα δεν θα είχε αναδειχθεί αν ο πατέρας του είχε πεθάνει φυσιολογικά, καθώς το όνομά του δεν ήταν μεταξύ των τριών υποψηφίων που είχε προτείνει στους συμβούλους του. Στις 3 Μαρτίου, η συνέλευση των ειδικών με 88 ανώτερους κληρικούς υπεύθυνους για τον διορισμό του ανώτατου ηγέτη, ξεκίνησε μυστική διαδικτυακή ψηφοφορία για να επιλεγεί ο νέος ηγέτης.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υποστηρίχθηκε από τέσσερις ισχυρούς συμμάχους: τους Φρουρούς της Επανάστασης με τον νέο διοικητή τους στρατηγό Αχμάντ Βαχίντι, τον στρατηγό Μοχάμαντ Αλί Αζίζ Τζαφάρι και τον Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλίμπαφ, ενώ τον υποστήριζε επίσης ο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών, Χοσέιν Ταέμπ.

Αντίθετα, η μετριοπαθής πτέρυγα προωθούσε άλλους υποψηφίους, όπως τον πρώην πρόεδρο Χασάν Ρουχανί και τον Χασάν Χομεϊνί, εγγονό του ιδρυτή της θεοκρατίας.

Παρά τις αντιδράσεις και την αναβολή της ανακοίνωσης λόγω κινδύνων για τη ζωή του Μοτζτάμπα, οι Φρουροί επέμειναν και στη δεύτερη ψηφοφορία στις 8 Μαρτίου ο Μοτζτάμπα έλαβε 59 από τις 88 ψήφους, δηλαδή τα δύο τρίτα, καθιστώντας τον επίσημα νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν.

Δημόσια, το ιρανικό κατεστημένο εμφανίζεται ενωμένο πίσω από τον νέο ηγέτη, ο οποίος παραμένει ακόμη άφαντος στο κοινό.

Με πληροφορίες από NYT