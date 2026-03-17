Ιράν: Οι αρχές καλούν τον λαό να διαδηλώσει ενάντια στις «εχθρικές συνωμοσίες»

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν τον Αλί Λαριτζανί

Φωτ. ΕΡΑ
Οι αρχές του Ιράν κάλεσαν σήμερα τον λαό να διαδηλώσει μαζικά, για να αγωνιστεί εναντίον των εχθρικών «συνωμοσιών».

Δύο και πλέον εβδομάδες έχουν περάσει από την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Το κάλεσμα, μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης, καλεί τους Ιρανούς να ενωθούν με τους θρησκευτικούς ηγέτες τους σε όλες τις πλατείες των πόλεων σήμερα το απόγευμα, σε μια «λαϊκή κινητοποίηση με στόχο την ανατροπή των «πιθανών συνωμοσιών των σιωνιστών εχθρών» - μια αναφορά στο κράτος του Ισραήλ, το οποίο δεν αναγνωρίζεται από την Τεχεράνη.

Νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν τον επικεφαλής της υπηρεσίας εθνικής ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Τεχεράνη.

Κάλεσμα για ειρηνικούς εορτασμούς στο Ιράν

Απόψε το Ιράν γιορτάζει το Σαχαρσανμπέ Σουρί, μια εκδήλωση «φωτιάς και φωτός» πριν από την Πρωτοχρονιά τους που πέφτει την προσεχή Παρασκευή.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν που ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση, κάλεσε επίσης τους Ιρανούς να γιορτάσουν ειρηνικά το Σαχαρσανμπέ Σουρί και ζήτησε να αποφύγουν «τις εντάσεις, την αντιπαράθεση, ακόμη και το να πλησιάσουν τις δυνάμεις ασφαλείας» στους δρόμους.

Από την έναρξη του πολέμου, σε μια χώρα που συγκλονίστηκε από μαζικές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις τους τελευταίους μήνες, οι αρχές προειδοποιούν να μην γίνονται αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις και εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι δικαστικές αρχές της Τεχεράνης προειδοποίησαν προχθές Κυριακή τους κατοίκους να μην κατέβουν, όπως συνηθίζουν, στους δρόμους για το Σαχαρσανμπέ Σουρί. «Για τη διαφύλαξη της ειρήνης και της δημόσιας ασφάλειας, αποφύγετε να ανάψετε φωτιές ή πυροτεχνήματα», ανέφεραν, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

