Ψαλτοπούλου για γρίπη Κ: Οδηγεί σε πιο βαριά νόσηση και αυξημένη διασπορά

Η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ, μίλησε για το νέο υποστέλεχος Κ της γρίπης.

«Υπήρχε ως υποστέλεχος της γρίπης, αλλά έχουμε μία αυξημένη συχνότητα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως λέει ο ΕΟΔΥ, και γι' αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για εμβολιασμό αφού υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, δηλαδή διασπορά, και βαρύτερη νόσηση» εξήγησε αρχικά η κυρία Ψαλτοπούλου.

«Τα υπάρχοντα εμβόλια της γρίπης "πιάνουν" και την Κ. Μπορεί να μην καλύπτουν το 100%, αλλά κάνουν πιο ελαφριά τη νόσηση. Από την άλλη, οι συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών κάνουν λόγο να εμβολιαστούν οι ηλικιακές ομάδες άνω των 60 ετών, κάτω των 5 χρονών και οι 50 με 59, εφόσον αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας» σημείωσε στη συνέχεια η παθολόγος και καθηγήτρια.

Όσον αφορά στην κορύφωση των κρουσμάτων από το υποστέλεχος της γρίπης, η κυρία Ψαλτοπούλου υπογράμμισε σχετικά: «Περιμένουμε από τον Δεκέμβρη και έπειτα (σ.σ. μέχρι τον Μάρτιο) να αυξηθεί η πιθανότητα νόσησης από γρίπη».

Καταληκτικά, για τη διαφορά στα συμπτώματα σε σχέση με άλλα στελέχη της γρίπης, είπε: «Ο κάθε άνθρωπος το περνάει διαφορετικά ανάλογα με την αντισωματική του απάντηση, το κινητικό του υπόβαθρο, και τα άλλα προβλήματα υγείας. Μπορεί, όμως, να έχει σοβαρότερη συμπτωματολογία, ωστόσο μας καλύπτει το εμβόλιο».