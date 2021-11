Ένας σταρ του YouTube πήγε την αγάπη του για το Squid Game σε άλλο επίπεδο, κατασκευάζοντας ένα κανονικό αντίγραφο όλων των παιχνιδιών.

Ο MrBeast, που μετρά 76,2 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, κοινοποίησε ένα βίντεο από την αναπαράσταση του Squid Game, δείχνοντας με λεπτομέρειες πως κατασκεύασε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά από την διάσημη κορεάτικη σειρά θρίλερ του Netflix, προσκαλώντας επίσης 456 παίκτες να διαγωνιστούν.

Το χρηματικό έπαθλο άγγιζε συνολικά τα 456.000 δολάρια. Το 456 δεν επιλέχθηκε, βέβαια, καθόλου τυχαία καθώς είναι ο αριθμός του πρωταγωνιστή παίκτη του Squid Game, Seong Gi-hun που υποδύεται ο Lee Jung-jae.

Στο βίντεο φαίνονται όλα τα παιχνίδια από το σόου που αναδημιουργήθηκαν με επιτυχία, όπως τα Red Light/Green Light, Marbles και Glass Bridge. Επίσης υπήρχαν λάκκοι γεμάτοι με μικρές, πολύχρωμες πλαστικές μπάλες κάτω από το παιχνίδι Tug of War και τη Γυάλινη Γέφυρα, οπότε κανείς δεν σκοτωνόταν.

Ο 23χρονος Youtuber αναφερόταν συχνά στη διαδικασία παραγωγής του βίντεο μέσω Twitter, γράφοντας κάποια στιγμή: «Το Squid Game γυρίστηκε και τώρα χρειάζεται μόνο επεξεργασία, είναι το πιο τρελό βίντεο που έχουμε γυρίσει ποτέ επί 100!».

Squid Game has been filmed and now just needs editing, it is the craziest video we’ve ever filmed times 100!



Should be up early next week :)