Υεμένη: Στους 16 οι νεκροί από τον βομβαρδισμό ΗΠΑ-Βρετανίας, λένε οι Χούτι

Σε 16 ανήλθαν οι νεκροί και σε 35 οι τραυματίες από τους βομβαρδισμούς στην Υεμένη που εξαπέλυσαν στη διάρκεια της νύχτας οι δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην επαρχία Χοντέιντα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο των ανταρτών Χούτι "Αλ Μασίρα".

Τα πλήγματα είχαν στόχο ραδιοφωνικό σταθμό στην περιοχή Αλ Χοκ της Αλ Χοντέιντα και το λιμάνι του Σαλίφ, διευκρίνισε το "Αλ Μασίρα". Οι αμερικανικές και βρετανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα κατά στόχων των ανταρτών Χούτι στην Υεμένη χθες, Πέμπτη, στο πλαίσιο των προσπαθειών αποτροπής περαιτέρω διατάραξης της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι αμερικανικές και οι βρετανικές δυνάμεις έπληξαν 13 στόχους σε περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες Χούτι στην Υεμένη.

