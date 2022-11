Ξεκίνησαν επίσημα τα Χριστούγεννα στο Λονδίνο- Άναψαν τα λαμπιόνια στην Oxford Street

Η επίσημη έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου σήμανε παραδοσιακά στο Λονδίνο από την Oxford Street.

O δρόμος στολίστηκε χθες με χριστoυγεννιάτικα λαμπιόνια, τα οποία είναι οικολογικά και θα παραμένουν αναμμένα για περιορισμένη όμως ώρα λόγω της ενεργειακή κρίσης.

Η κατανάλωση ενέργειας θα περιοριστεί στα δύο τρίτα σε σχέση με πέρυσι σύμφωνα με την New West End Company.

Η Hadas Kulcsar, επικεφαλής της καμπάνιας και της διοργάνωσης της εταιρείας, η οποία αντιπροσωπεύει 600 ιδιοκτήτες λιανικής, εστιατορίων, ξενοδοχείων και ακινήτων σε όλη την εμπορική περιοχή του κεντρικού Λονδίνου, είπε ότι οι περιορισμένες ώρες είναι ένα «μεγάλο βήμα» στην προσπάθεια να γίνει η Oxford Street μια «κορυφαία βιώσιμη περιοχή».

Τα φώτα θα ανάβουν από τις 3:00 μ.μ ως τις 23:00 κατά την εορταστική περίοδο, σε σύγκριση με πέρυσι που ήταν αναμμένα όλο το 24ωρο.

Τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια της Oxford Street αποτελούνται φέτος από 300.000 φώτα LED κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο πολυμερές, τα οποία σύμφωνα με την New West End Company είναι 75% πιο αποδοτικά ενεργειακά από τους τυπικούς λαμπτήρες.

Τα λαμπιόνια είναι ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιούμενα σύμφωνα με την εταιρεία.

«Μετά από αρκετά, χρόνια, αυτά είναι τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς περιορισμούς για τον κορωνοϊό και θέλουμε να αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία για να βοηθήσουμε τον κόσμο να γιορτάσει το πνεύμα των Χριστουγέννων μαζί με αγάπη και προσφορά» είπε η Kulcsar.

Η ίδια επισήμανε και τη σπουδαιότητα της προσοχής στο ζήτημα της κλιματικής κρίσης. «Είναι πολύ σημαντικό να μειώσουμε την κατανάλωση της ενέργειας και να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε σε πιο βιώσιμα Χριστούγεννα με στόχο να κάνουμε την Oxford Street μια «κορυφαία βιώσιμη περιοχή».

Οι μειωμένες ώρες στα αναμμένα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια είναι ένα σπουδαίο βήμα για να το πετύχουμε αυτό, όπως σημείωσε.

The festive season is officially here!



Oxford Street has lit its iconic ‘Sky Full of Stars’, in London’s first Christmas switch-on of the year ⭐️ #OxfordStreet #SkyFullOfStars #ChristmasSwitchOn#ItsTheLoveYouGive #OxfordStreetChristmas pic.twitter.com/fNB9io5Xfx — Oxford Street W1 (@OxfordStreetW1) November 2, 2022

We're entering a challenging festive period with a cost of living and energy crisis. Our 300,000 LED lights will be on for shorter hours - from 3pm-11pm - reducing energy consumption by 2/3rds, while still offering a festive experience. @Telegraphhttps://t.co/jedP7V3A5K pic.twitter.com/jmLqAdMr9p — @newwestend (@newwestend) November 3, 2022

Με πληροφορίες απο Telegraph