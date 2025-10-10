ΔΙΕΘΝΗ
Ξεκινά την Κυριακή το νέο σύστημα εισόδου στις χώρες της ζώνης Σένγκεν - Τι αλλάζει

Ποιους αφορά και πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα καταγραφής ταξιδιωτών

Φωτογραφία: Eurokinissi
Από την Κυριακή (12/10) τίθεται σε ισχύ για τα κράτη της ζώνης Σένγκεν (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) η εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου Εξόδου (Entry Exit System).

Πρόκειται για ένα νέο σύστημα που αντικαθιστά τη σφράγιση των διαβατηρίων με την ηλεκτρονική καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών.

Το σύστημα θα εφαρμοστεί σταδιακά σε ολόκληρη την ζώνη Σένγκεν και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Απριλίου 2026.

Τι είναι το ΣΕΕ και ποιους αφορά

Το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για σύντομη διαμονή έως 90 ημέρες εντός περιόδου 180 ημερών σε χώρες της Ζώνης Σένγκεν. Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται τα κράτη-μέλη της ΕΕ, εκτός της Ιρλανδίας και της Κύπρου, καθώς και η Ελβετία, η Λιχτενστάιν, η Ισλανδία και η Νορβηγία.

Το ΣΕΕ αντικαθιστά την παραδοσιακή διαδικασία σφράγισης διαβατηρίου στα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν και καταγράφει επίσης τα στοιχεία των ταξιδιωτών των οποίων η είσοδος για βραχεία παραμονή έχει απαγορευθεί.

Πώς θα λειτουργεί

Κατά την πρώτη άφιξη στον χώρο Σένγκεν, ο ταξιδιώτης πρέπει να προσκομίσει το διαβατήριο του και να υποβληθεί σε βιομετρικά δεδομένα (σάρωση προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα).

Ο υπάλληλος ελέγχου επαληθεύει τα στοιχεία, υποβάλλει ερωτήσεις και καταγράφει ψηφιακά την είσοδο του ταξιδιώτη στο ΣΕΕ. Κατά την αναχώρηση, τα στοιχεία ελέγχονται για να επιβεβαιωθεί η τήρηση των ορίων παραμονής και να καταχωριστεί η έξοδος.

Στα επόμενα ταξίδια, θα απαιτείται μόνο βιομετρική επαλήθευση προσώπου. Τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα εγγράφονται στο σύστημα μέσω φωτογράφησης.

Η χρήση του ΣΕΕ είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες.

Πού θα λειτουργεί

Το ΣΕΕ θα εφαρμόζεται:

  • Στα εξωτερικά σύνορα των κρατών-μελών που έχουν πλήρως ενσωματώσει το κεκτημένο Σένγκεν.
  • Σε κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμη πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου, αλλά έχουν ολοκληρώσει την αξιολόγηση Σένγκεν και διαθέτουν παθητική πρόσβαση στο VIS και πλήρη πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν.

Στόχος των αλλαγών

  • Η αντικατάσταση των χειροκίνητων σφραγίδων με ένα ψηφιακό αρχείο εισόδου-εξόδου επιδιώκει:
  • Την αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνόρων.
  • Την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης.
  • Την ευκολότερη ανίχνευση ταξιδιωτών που έχουν παραβιάσει τη διάρκεια παραμονής τους.

Εξαιρέσεις από το ΣΕΕ

Το σύστημα δεν εφαρμόζεται σε:

  • Υπηκόους ευρωπαϊκών χωρών που χρησιμοποιούν ήδη το EES, καθώς και υπηκόους Κύπρου και Ιρλανδίας.
  • Υπηκόους τρίτων χωρών με κάρτα διαμονής και συγγένεια σε ευθεία γραμμή με πολίτη ΕΕ.
  • Υπηκόους τρίτων χωρών με κάρτα ή άδεια διαμονής που είναι συγγενείς σε ευθεία γραμμή με υπήκοο τρίτης χώρας που έχει δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρώπη.
  • Ταξιδιώτες για ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση, έρευνα, σπουδές, κατάρτιση, εθελοντισμό, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών ή εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και ως au pair.
  • Κατόχους μακροχρόνιων αδειών διαμονής και θεωρήσεων μακράς διάρκειας.
  • Υπηκόους Ανδόρας, Μονακό, Αγίου Μαρίνου και κατόχους διαβατηρίου από το Βατικανό/Αγία Έδρα.
  • Ταξιδιώτες που έχουν ειδικά προνόμια ή απαλλαγές από συνοριακούς ελέγχους.
  • Κατόχους άδειας τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας.
  • Μέλη προσωπικού επιβατικών ή εμπορευματικών τρένων σε διεθνή δρομολόγια με ενδιάμεσες στάσεις.

