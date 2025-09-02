Δεν θα επιτρέπονται τα ταξίδια στην ΕΕ με την παλιά ταυτότητα

Όποιος έχει την παλιά ταυτότητα δεν θα μπορεί να κάνει τα ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι κάτοχοι των παλαιών χρώματος μπλε αστυνομικών ταυτοτήτων δεν θα επιτρέπεται να ταξιδέψουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης από το καλοκαίρι του 2026, λόγω χαμηλής ασφάλειας. Μέχρι τότε οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο, ενώ συνιστάται σταδιακή αντικατάσταση με τις νέες, πιο ασφαλείς ταυτότητες.

«Με την μπλε κλασική αγαπημένη κατά τα άλλα ταυτότητα, απ'ότι του χρόνου το καλοκαίρι δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε γιατί είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που έχουμε, αυτή την "ανασφαλή" ταυτότητα. Θα μπορούμε όμως, με το διαβατήριο», είπε πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός το πρωί της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, στο ΕΡΤ News.

Όσο για την πορεία του Προσωπικού Αριθμού και τις αλλαγές που φέρνει στο Δημόσιο, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε, ότι «πάμε πολύ καλά», καθώς περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκδώσει Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.).

Τέλος, διευκρίνισε ότι ο Προσωπικός Αριθμός, από τις 6 Νοεμβρίου θα αρχίσει να αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

«Στόχος είναι ο πολίτης να χρησιμοποιεί έναν αριθμό αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ώστε να περιοριστούν τα λάθη και η ταλαιπωρία», ανέφερε.