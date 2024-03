Ξανά βλάβη σε αεροσκάφος της American Airlines - Αναγκαστική προσγείωση λόγω ρωγμής στο παρμπρίζ

Νέο περιστατικό με αεροσκάφος της American Airlines σημειώθηκε σε πτήση από Νέα Υόρκη προς τη Μαδρίτη , όταν την ώρα της πτήσης έσπασε το παρμπρίζ.

Μόλις δύο ώρες μετά την απογείωσή του, το αεροσκάφος προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση καθώς το έσπασε το παρμπρίζ. Το αεροσκάφος της πτήσης 94 της American Airlines αναχώρησε από το αεροδρόμιο JFK με τελικό προορισμό το αεροδρόμιο της Μαδρίτης σήμερα. Στις 21:46 εχθές εκδόθηκε Alert 2, το οποίο εκδίδεται όταν ένα αεροσκάφος αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες και μπορεί να αναμένεται δύσκολη προσγείωση ή και σύγκρουση κατά την προσγείωση, σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης.

Την ώρα που αντιλήφθηκαν τη ρωγμή, το αεροσκάφος πετούσε πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό και αναγκάστηκε να γυρίσει στη Βοστώνη στις 22:03, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Tο Boeing 777-200 αντιμετώπισε «πρόβλημα συντήρησης» σύμφωνα με δήλωση της αεροπορικής εταιρείας. «Η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια και το αεροσκάφος τέθηκε εκτός λειτουργίας για να επιθεωρηθεί από την ομάδα συντήρησής μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η δήλωση..

Οι επιβάτες του αεροσκάφους όπως αναφέρουν οι πληροφορίες είναι όλοι καλά στην υγεία τους και εξυπηρετήθηκαν από άλλο αεροσκάφος. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία δήλωσε ότι οι επιβάτες θα μεταφερθούν στη Μαδρίτη με αεροσκάφος αντικατάστασης το απόγευμα της Πέμπτης. «Η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια και το αεροσκάφος τέθηκε εκτός λειτουργίας για να επιθεωρηθεί από την ομάδα συντήρησης. Οι πελάτες θα αναχωρήσουν εκ νέου για [τη Μαδρίτη] αύριο με αεροσκάφος αντικατάστασης. Δεν θέλουμε ποτέ να διαταράξουμε τα ταξιδιωτικά σχέδια των πελατών μας και ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε αυτό», ανέφερε στην πρώτη ανάρτησή της η εταιρία.

Σε ξεχωριστή δήλωση στο X, η αεροπορική εταιρεία ανέφερε πως «η ασφάλεια είναι πάντα στην κορυφή της λίστας μας! Οι καθυστερήσεις δεν είναι ποτέ μια εύκολη απόφαση, αλλά μερικές φορές είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των επιβατών».

Πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα τα περιστατικά με αεροσκάφη της εταιρείας καθώς πάλι τον προηγούμενο μήνα, πτήση της United Airlines από το Λας Βέγκας προς την Ουάσινγκτον προσγειώθηκε στο Κολοράντο για τον ίδιο λόγο. Τον Ιανουάριο επίσης, ένα Boeing 747 Max9 της Alaska Airlines έκανε αναγκαστική προσγείωση όταν ένα πλαϊνό πάνελ αποκολλήθηκε στη μέση της πτήσης.

FLIGHT MAKES EMERGENCY LANDING AFTER WINDSHIELD CRACKS —



We’re told American Airlines flight 94, which left from JFK and was headed to Madrid, made an emergency landing in Boston after the plane’s windshield cracked.



More on @wbz: https://t.co/5Vfku4BguD pic.twitter.com/RdC5fl1TTF