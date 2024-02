Αναστάτωση σε πτήση της Delta: Αεροσκάφος επέστρεψε στο Άμστερνταμ όταν έπεσαν σκουλήκια πάνω στους επιβάτες

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της Delta όταν σκουλήκια έπεσαν στο κεφάλι των επιβατών από τα ντουλάπια αποσκευών.

Το αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από το Άμστερνταμ και είχε τελικό προορισμό το Ντιτρόιτ, έπειτα από περίπου μία ώρα πτήσης αναγκάστηκε να επιστρέψει όταν οι επιβάτες παρατήρησαν σκουλήκια να βγαίνουν από τα ντουλάπια αποθήκευσης αποσκευών που βρίσκονται πάνω από τα καθίσματα.



Όπως αναφέρει ο Independent, τα σκουλήκια βγήκαν από σακούλα με μουχλιασμένο ψάρι, την οποία είχε φέρει ένας επιβάτης μέσα στην χειραποσκευή του. Επιβάτης της πτήσης που μίλησε στα τοπικά μέσα, ανέφερε πως είδε τουλάχιστον δώδεκα σκουλήκια να πέφτουν στο κεφάλι μίας επιβάτιδας κατά τη διάρκεια της πτήσης.

But wait! Next day it was an A330. Delta DL133 took off from Amsterdam in the morning of Feb 13. It turned around over the UK and landed back in AMS two hours later. Why? Because it was raining maggots in the 16-year-old Airbus. pic.twitter.com/D2qLeGNaeA