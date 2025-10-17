«Woke σκουπίδια»: Το Πεντάγωνο επιτίθεται στο Netflix για σείρα με θέμα έναν γκέι πεζοναύτη

Ένα τηλεοπτικό δράμα για τη ζωή ενός γκέι πεζοναύτη τη δεκαετία του ’90 προκάλεσε την οργή του Πενταγώνου, που κατηγόρησε το Netflix για «ιδεολογική ατζέντα».

Η σειρά Boots βασίζεται σε αληθινή ιστορία και φωτίζει την εμπειρία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στον αμερικανικό στρατό τη δεκαετία του ’90, όταν η ομοφυλοφιλία εξακολουθούσε να θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα.

Σε γραπτή απάντηση σε ερώτημα του Entertainment Weekly για τη σειρά, η εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Κίνγκσλι Ουίλσον, ανέφερε ότι «υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο αμερικανικός στρατός επανέρχεται στην πολεμική του ηθική»

«Τα πρότυπά μας είναι υψηλά, ενιαία και ουδέτερα ως προς το φύλο, γιατί το βάρος ενός σακιδίου ή ενός ανθρώπου δεν ενδιαφέρεται αν είσαι άνδρας, γυναίκα, γκέι ή στρέιτ», σημείωσε η Ουίλσον, προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις «δεν θα υποβαθμίσουν τα κριτήριά τους για να ικανοποιήσουν μια ιδεολογική ατζέντα, σε αντίθεση με το Netflix, που επιλέγει να προωθεί “woke σκουπίδια” στο κοινό και στα παιδιά».

Αντιδράσεις για την παρέμβαση του Πενταγώνου

Η δήλωση του Πενταγώνου προκάλεσε κύμα επικρίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να θεωρούν πως η στρατιωτική ηγεσία ξεπέρασε τα όριά της σχολιάζοντας ένα τηλεοπτικό έργο μυθοπλασίας.

«Δεν υπάρχουν πιο σοβαρά ζητήματα στο Πεντάγωνο από το να παριστάνει τον κριτικό κινηματογράφου;» έγραψε ένας χρήστης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), αντιδρώντας στο δημοσίευμα του Entertainment Weekly. Άλλος σχολίασε: «1) Η σειρά βασίζεται σε απομνημονεύματα ενός βετεράνου· 2) Μου λείπουν οι εποχές που ο Λευκός Οίκος δεν ένιωθε την ανάγκη να γκρινιάζει για τηλεοπτικές σειρές».

Πολλοί σχολιαστές σημείωσαν ειρωνικά πως η επίθεση της στρατιωτικής ηγεσίας προκάλεσε το αντίθετο αποτέλεσμα, αυξάνοντας το ενδιαφέρον του κοινού για τη σειρά. «Τώρα σίγουρα θα τη δω», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Γιατί το Πεντάγωνο ασχολείται με το Netflix; Κάντε τη δουλειά σας».

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει λάβει σειρά αποφάσεων που στοχοποιούν τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότηα. Τον Φεβρουάριο, το υπουργείο Άμυνας επανέφερε πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ που απαγορεύει τη συμμετοχή διεμφυλικών ατόμων στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ τον Ιούνιο ο Χέγκσεθ διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Χάρβεϊ Μιλκ, εμβληματικής μορφής του κινήματος για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΠΑ: Ο Χέγκσεθ αφαιρεί το όνομα του γκέι ακτιβιστή Χάρβεϊ Μιλκ από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού

Η θέση των δημιουργών και το μήνυμα της σειράς

Ο δημιουργός της σειράς, Άντι Πάρκερ, απάντησε μέσω συνέντευξής του στους New York Times, λέγοντας ότι το «Boots» δεν έχει στόχο να προκαλέσει, αλλά να φωτίσει το ανθρώπινο κόστος πολιτικών που στιγμάτισαν μια ολόκληρη γενιά στρατιωτών.

«Χωρίς να γίνεται διδακτική ή προπαγανδιστική, η σειρά επιχειρεί να δείξει τι σημαίνει ψυχολογικά, πνευματικά και συναισθηματικά να πρέπει να κρύβεις τον εαυτό σου, να λες ψέματα ή να απομακρύνεσαι από έναν οργανισμό που αγαπάς και από μια χώρα που θέλεις να υπηρετήσεις», δήλωσε ο Πάρκερ.

Η σειρά βασίζεται στα απομνημονεύματα του Γκρεγκ Κόουπ Γουάιτ, πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ, με τίτλο «The Pink Marine». Το «Boots», που έκανε πρεμιέρα στις 9 Οκτωβρίου στο Netflix, αφηγείται την ιστορία του Κάμερον Κόουπ, ενός νεαρού γκέι άνδρα από τη Λουιζιάνα που, κρύβοντας τη σεξουαλική του ταυτότητα, αποφασίζει να καταταγεί στους Πεζοναύτες σε μια εποχή όπου η ομοφυλοφιλία στον στρατό παρέμενε ποινικά διωκόμενη.

Η σειρά γνώρισε μεγάλη απήχηση, φτάνοντας ψηλά στις λίστες δημοφιλίας του Netflix. Πέρα από τη δημόσια αντιπαράθεση που προκάλεσε, πολλοί κριτικοί την επαινούν ως μία από τις πιο ειλικρινείς απεικονίσεις της ζωής ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στον αμερικανικό στρατό, με έμφαση όχι στη σύγκρουση αλλά στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και επιμονή.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Κλιμακώνεται η σύγκρουση Τραμπ με τα ΜΜΕ: Αρνούνται να υπογράψουν τους νέους κανόνες του Πενταγώνου