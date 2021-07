Σίγουρα, πρόκειται για ένα ζευγάρι που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει- η Αντζελίνα Τζολί με τον The Weeknd εντοπίστηκαν μαζί σε ιταλικό εστιατόριο στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με την βρετανική The Sun, που έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το φημολογούμενο ραντεβού τους, «οι δυο τους πέρασαν ώρες στο εστιατόριο, πριν φύγουν ξεχωριστά για να μην κινήσουν υποψίες».

.@theweeknd spotted out with Angelina Jolie in LA last night. pic.twitter.com/JnjHnHva4f