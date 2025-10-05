Washington Post: Πολλοί Αμερικανοί Εβραίοι επικρίνουν έντονα το Ισραήλ για τη Γάζα

Πολλοί Αμερικανοί Εβραίοι αποδοκιμάζουν έντονα τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Washington Post.

Όπως προκύπτει, το 61% λέει ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου και περίπου 4 στους 10 λένε ότι η χώρα είναι ένοχη για γενοκτονία των Παλαιστινίων.

«Τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά δεδομένων των μακροχρόνιων δεσμών μεταξύ της εβραϊκής κοινότητας των ΗΠΑ και του Ισραήλ, υποδηλώνοντας την πιθανότητα μιας ιστορικής ρήξης» σχολιάζει η Washington Post.

Δύο χρόνια αφότου η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας 250 ομήρους, τα αντίποινα του Ισραήλ έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο πάνω από 67.000 Παλαιστινίων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο δεν κάνει διάκριση μεταξύ μαχητών και αμάχων, αλλά λέει ότι η πλειονότητα των νεκρών είναι γυναίκες και παιδιά.

Οι Αμερικανοί Εβραίοι είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με την τρέχουσα ισραηλινή κυβέρνηση. Το 68% ασκεί αρνητική κριτική στην ηγεσία του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, με το 48% να την αξιολογεί «κακή».

Πρόκειται για μια αύξηση 20 ποσοστιαίων μονάδων από μια δημοσκόπηση του Pew Research Center πριν από πέντε χρόνια. Αλλά οι Αμερικανοί Εβραίοι κατηγορούν επίσης, τη Χαμάς, με το 94% να λέει ότι η Χαμάς έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου εναντίον Ισραηλινών.

Όσοι συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, με το 46% να εγκρίνει και το 48% να είναι αντίθετοι.

Πολλοί από όσους μίλησαν στην Post δήλωσαν ότι υποστήριξαν αρχικά την στρατιωτική εισβολή του Ισραήλ, δεδομένης της βιαιότητας της επίθεσης της Χαμάς και της ανάγκης να αντιδράσει. Αλλά καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, με αναφορές για φρικαλεότητες να συσσωρεύονται και ελάχιστη εμφανή πρόοδο, έχουν περάσει στην αντίθετη πλευρά, αποδοκιμάζοντας τις ενέργειες του Ισραήλ.

«Αρχικά, το Ισραήλ κατά μία έννοια δεν είχε άλλη επιλογή. Δεν μπορείς να αφήσεις την εθνική σου ασφάλεια να απειληθεί με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε η Τζούλια Σάιντμαν, 42 ετών, συγγραφέας από την Ισάκουα της Ουάσινγκτον. «Αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν δικαιολογεί αυτό που συμβαίνει τώρα, δύο χρόνια αργότερα. Το μέγεθος του ανθρώπινου πόνου που βλέπουμε τώρα... Εμαι απλώς αηδιασμένη».

Παρόλα αυτά, η δημοσκόπηση διαπιστώνει ότι πολλοί Αμερικανοί Εβραίοι διατηρούν ισχυρούς συναισθηματικούς, πολιτιστικούς και πολιτικούς δεσμούς με το Ισραήλ και την ταυτότητά του ως εβραϊκού κράτους.

Περίπου τα τρία τέταρτα, το 76%, πιστεύουν ότι η ύπαρξη του Ισραήλ είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον του εβραϊκού λαού και το 58% λένε ότι έχουν κάποια ή πολλά κοινά με τους Ισραηλινούς Εβραίους.

«Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, οι πρώτοι ύποπτοι και επομένως τα πρώτα θύματα είναι οι Εβραίοι, οπότε πιστεύω ότι η ύπαρξη του Ισραήλ είναι πολύ σημαντική για τον εβραϊκό λαό», δήλωσε ο Μπομπ Χάας, 71 ετών, σύμβουλος επιχειρήσεων στο Ντέβον της Πενσυλβάνια, του οποίου ο παππούς κατέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ξεφύγει από τα πογκρόμ στην Πολωνία.

«Αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει συμπεριφερθεί η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν κάνει τίποτα για να προστατεύσει τους Εβραίους, στο Ισραήλ ή σε όλο τον κόσμο».

«Η δημοσκόπηση αντικατοπτρίζει μια κοινότητα σε βαθιά αναταραχή, με πολύπλευρα και μερικές φορές αντικρουόμενα συναισθήματα για το εβραϊκό κράτος 77 χρόνια μετά την ίδρυσή του. Ο πόλεμος της Γάζας κατά μία έννοια επιτάχυνε τάσεις που ήταν ήδη σε εξέλιξη, καθώς μια σχετικά φιλελεύθερη εβραϊκή κοινότητα των ΗΠΑ απομακρύνεται εδώ και χρόνια από μια ολοένα και πιο μαχητική και συντηρητική ισραηλινή ηγεσία» καταλήγει η Washington Post.