Wall Street Journal: Πώς οι κυρώσεις των ΗΠΑ σε Ρωσία, Ιράν δημιούργησαν παγκόσμια παραοικονομία με ηγέτιδα την Κίνα

Οι δυτικές κυρώσεις και οι έλεγχοι των εξαγωγών είχαν σκοπό να υποτάξουν τους εχθρούς των ΗΠΑ, αξιοποιώντας τη δύναμη του δολαρίου σε κυβερνήσεις με ισχυρά όπλα ώστε να τις υποτάξουν χωρίς την αιματοχυσία που επιφέρει η στρατιωτική δύναμη.

Δημιούργησαν άθελά τους μια παγκόσμια παραοικονομία που συνδέει τους κύριους εχθρούς της δημοκρατίας, με τον κύριο αντίπαλο της Ουάσιγκτον, την Κίνα, στο επίκεντρο, γράφει η Wall Street Journal.

Οι άνευ προηγουμένου χρηματοοικονομικοί και εμπορικοί περιορισμοί στη Ρωσία, το Ιράν, τη Βενεζουέλα, τη Βόρεια Κορέα, την Κίνα και άλλα αυταρχικά καθεστώτα έχουν στριμώξει αυτές τις οικονομίες περιορίζοντας την πρόσβαση σε δυτικά αγαθά και αγορές. Ωστόσο, το Πεκίνο ολοένα και περισσότερο ματαιώνει αυτές τις προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ενισχύοντας τους εμπορικούς δεσμούς, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους και στοιχεία των τελωνείων. Το μπλοκ των χωρών που υπόκεινται σε κυρώσεις συλλογικά έχει τώρα την οικονομία που θα το βοηθήσουν να προστατευτεί από τον οικονομικό πόλεμο της Ουάσιγκτον, ανταλλάσσοντας τα πάντα, από drone και πυραύλους μέχρι χρυσό και πετρέλαιο.

«Η Κίνα είναι ο στρατηγικός ανταγωνιστής που θέλει και μπορεί να αναδιαμορφώσει την τρέχουσα παγκόσμια τάξη πραγμάτων», δήλωσε η Ντάνα Στρουλ, πρώην ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ και τώρα συνεργάτης στο The Washington Institute for Near East Policy.

Facebook Twitter Συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές προς την Κίνα από χώρες υπό δυτικές κυρώσεις (φωτ.: Γενική Διοίκηση Τελωνείων της Κίνας)

Ο Liu Pengyu, εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, υπερασπίστηκε τις πολιτικές του Πεκίνου, λέγοντας ότι η χώρα δεν παρείχε φονικά όπλα σε κανέναν που εμπλέκεται στη σύγκρουση στην Ουκρανία. «Η Κίνα πραγματοποιεί κανονικές οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές με τις σχετικές χώρες στη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους», είπε. «Οι σχετικές συναλλαγές βάσει του διεθνούς δικαίου είναι νόμιμες και νόμιμες, επομένως πρέπει να γίνονται σεβαστά και να προστατεύονται».

Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας, του Ιράν, της Βενεζουέλας και της Βόρειας Κορέας, που προσεγγίστηκαν από τη Wall Street Journal επικοινώνησαν μέσω των διπλωματικών τους γραφείων στις ΗΠΑ, δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό.

Facebook Twitter Οι εισαγωγές πετρελαίου της Κίνας, ανά βαρέλι (φωτ.: Γενική Διοίκηση Τελωνείων της Κίνας)

Οι εμπορικές ανάγκες του μπλοκ είναι ευθυγραμμισμένες. Από τη μία πλευρά της εξίσωσης, η Κίνα προμηθεύεται πετρέλαιο από τρεις σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος του ΟΠΕΚ - τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βενεζουέλα - σε πολύ μειωμένες τιμές. Αυτό είναι ένα απροσδόκητο κέρδος για τον μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, ο οποίος αγόραζε περισσότερα από 11 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα πέρυσι για να διατηρήσει την οικονομία του σε λειτουργία. Αυτές οι χώρες, με τη σειρά τους, έχουν έσοδα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αγοράσουν προϊόντα που υπόκεινται σε κυρώσεις από την Κίνα.

«Τα έσοδα από το πετρέλαιο από την Κίνα στηρίζουν τις οικονομίες του Ιράν και της Ρωσίας και υπονομεύουν τις δυτικές κυρώσεις», δήλωσε η Κίμπερλι Ντόνοβαν από το Atlantic Council, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα την Ουάσινγκτον. Ο Ντόνοβαν, ο οποίος αποκαλεί αυτή την ομάδα «άξονα της φοροδιαφυγής», είπε ότι η χρήση των κινεζικών νομισμάτων και συστημάτων πληρωμών από τις χώρες για αυτό το εμπόριο περιορίζει την πρόσβαση των δυτικών αρχών σε οικονομικά δεδομένα και αποδυναμώνει την ικανότητά τους να επιβάλλουν κυρώσεις.

Facebook Twitter Οι εξαγωγές υψηλής προτεραιότητας της Κίνας στη Ρωσία, ανά βαθμίδα (φωτ.: Γενική Διοίκηση Τελωνείων της Κίνας)

Τα δεδομένα από τα τελωνεία της Κίνας και της Ρωσίας δείχνουν ότι η Κίνα έχει αντικαταστήσει την απώλεια πρόσβασης της Ρωσίας στη Δύση εις ό,τι αφορά αγαθά διπλής χρήσης υψηλότερης προτεραιότητας, προϊόντα που έχουν τόσο πολιτική όσο και στρατιωτική χρήση.

Μια κινεζική κρατική αμυντική εταιρεία, η Poly Technologies, για παράδειγμα, έστειλε σχεδόν 25 αποστολές από τον Σεπτέμβριο ως τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους σε μια κρατική ρωσική εταιρεία, η οποία έχει εγκριθεί από τις ΗΠΑ και κατασκευάζει στρατιωτικά και πολιτικά ελικόπτερα - την Ulan-Ude Aviation Plan.

Η Poly Technologies, η οποία επίσης υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ, είναι υπεύθυνη για μια αποστολή 1.200 κιλών τουφεκιών στις 16 Φεβρουαρίου πέρυσι στην Izhevsky Arsenal, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως κυβερνητικός εργολάβος και ένας από τους μεγαλύτερους χονδρεμπόρους όπλων της Ρωσίας.

Τα αρχεία των τελωνείων δείχνουν επίσης ότι κινεζικές εταιρείες ήταν υπεύθυνες και για τις 60 αποστολές πέρυσι σε μια ρωσική εταιρεία που Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι αποτελεί μέρος του καναλιού προμηθειών για την παραγωγή στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το Ιράν στη Ρωσία για τις δυνάμεις της Μόσχας. Οι εταιρείες δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Facebook Twitter Οι εξαγωγές drone της Κίνας στη Ρωσία (φωτ.: Γενική Διοίκηση Τελωνείων της Κίνας)

Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έδωσε επίσης στην Τεχεράνη μια οικονομική και στρατηγική ευκαιρία. Η πώληση στόλων στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Μόσχα και η δημιουργία μιας μονάδας παραγωγής στη Ρωσία παρέχει στο Ιράν εισόδημα, ενισχύει τη διεθνή αντίληψη όσο αφορά το πόσο δυνατό είναι το Ιράν και παρέχει πολύτιμα δεδομένα εν καιρώ πολέμου, λένε πρώην αξιωματούχοι ασφαλείας των ΗΠΑ.

Το Ιράν προμηθεύει επίσης στη Βενεζουέλα όπλα, τεχνική βοήθεια για την ενεργειακή της υποδομή και άλλα αγαθά που υπόκεινται σε κυρώσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και τελωνειακά στοιχεία. Σε αντάλλαγμα, το Καράκας παρείχε στο Ιράν χρυσό από τις τεράστιες καταθέσεις του στο Orinoco, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, ένα εμπόρευμα που είναι δύσκολο να εντοπιστεί σε όλο τον κόσμο και του οποίου η δυνατότητα υποκατάστασης επιτρέπει στα κράτη που έχουν υποστεί κυρώσεις να παρακάμψουν το δυτικό τραπεζικό σύστημα.

Η ικανότητα - και η προθυμία - της Κίνας να κρατήσει σε λειτουργία την πολεμική μηχανή της Ρωσίας και να βοηθήσει τη Μόσχα να ανοικοδομήσει τη στρατιωτική βιομηχανική της ικανότητα ενθάρρυνε άνευ προηγουμένου εμπόριο και χρηματοδότηση, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Αποκάλυψε έναν βαθμό εμπιστοσύνης που θα μπορούσε ενδεχομένως να ανοίξει την πόρτα για ευρύτερη ενσωμάτωση της αμυντικής βιομηχανικής τους βάσης», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών με γνώση της εμπορικής σχέσης των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal