Το Vogue μηνύει το... Dogue: Το μικρό περιοδικό που έγινε θέμα στα διεθνή ΜΜΕ

Ένα περιοδικό που πουλά λιγότερα από 100 αντίτυπα ανά τεύχος βρέθηκε στο επίκεντρο μιας απρόσμενης νομικής διαμάχης με έναν από τους μεγαλύτερους «παίκτες» της παγκόσμιας μόδας, το Vogue.

Σε πρόσφατο εξώφυλλο του Dogue, ενός περιοδικού μόδας για σκύλους, πρωταγωνιστεί ένα ιταλικό γκρέιχαουντ με βραδινή τουαλέτα και γάντια όπερας στα πόδια. Μέσα στις σελίδες του ίδιου περιοδικού, την προσοχή τράβηξε ένα καλοντυμένο λαμπραντούντλ που πόζαρε για μια συλλογή με καμπαρντίνες.

Εικόνες σαν και αυτές, θεωρούνται ελκυστικές για το αναγνωστικό κοινό. Όμως, για την εταιρεία μέσων ενημέρωσης Condé Nast δεν είναι.

Τον Δεκέμβριο, η Condé Nast κατέθεσε αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι το Dogue παραβίασε το εμπορικό σήμα της Vogue.

Οι δικηγόροι της εταιρείας ανέφεραν, ότι το λογότυπο του Dogue ήταν «προφανώς σχεδιασμένο», υπονοώντας κάποια σχέση μεταξύ των δύο περιοδικών. Η συνέχιση της κυκλοφορίας του Dogue, πρόσθεσαν, πλήττει τη φήμη του περιοδικού Vogue και «είναι πιθανό να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην Condé Nast».

Τι απαντά το Dogue

Πλέον, ο κατά τα άλλα αρμονικός κόσμος της μόδας για σκύλους προετοιμάζεται για μια νομική αναμέτρηση, την οποία η Όλγα Πορτνάγια, δημιουργός και αρχισυντάκτρια του Dogue, θεωρεί ότι ξεπερνά κατά πολύ το ερώτημα ποιος έχει το δικαίωμα να φωτογραφίζει ένα βίσλα με ζιβάγκο.

«Η τέχνη και ο πολιτισμός εξελίσσονται πάντα μέσα από την επανερμήνευση και τον διάλογο», δήλωσε η Πορτνάγια, η γραφίστρια και φωτογράφος που ίδρυσε το Dogue το 2019. «Για μένα, πρόκειται για μια μεγαλύτερη μάχη: δεν παλεύω μόνο για τη δική μου δουλειά και την κοινότητά μας, αλλά και για άλλους ανεξάρτητους δημιουργούς».

Όπως σημείωσε, εξεπλάγη από την κίνηση της Condé Nast να στραφεί νομικά εναντίον ενός περιοδικού που αποτελεί ουσιαστικά μια μονοπρόσωπη εκδοτική προσπάθεια και που πουλά λιγότερα από 100 αντίτυπα ανά τεύχος. Στην αγωγή ζητείται από την Πορτνάγια να καταβάλει αποζημιώσεις και να παραδώσει όλα τα αντίτυπα του Dogue στην εταιρεία «προς καταστροφή».

Εκπρόσωπος της Condé Nast ανέφερε σε email ότι η εταιρεία είχε καταβάλει αρκετές προσπάθειες να επιλύσει τη διαφορά με την Πορτνάγια πριν προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Πρόσθεσε επίσης ότι έχουν χρησιμοποιηθεί εικόνες του Vogue χωρίς άδεια και ότι η Condé Nast λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η πορεία του Dogue που απασχολεί μέσα από τη νομική διαμάχη με το Vogue

Το Dogue ξεκίνησε ως μέρος μιας σειράς από «fake» εξώφυλλα περιοδικών που η Πορτνάγια δημοσίευε στο Instagram με όνομα χρήστη Coverdogs. (Άλλες εκδοχές περιλάμβαναν τα Spawrts Illustrated και Vanity Fur).

Το πρώτο έντυπο τεύχος κυκλοφόρησε το 2021, με εντυπωσιακό εξώφυλλο που παρουσίαζε το πομεράνιαν της. Η ίδια εξήγησε ότι το όνομα του περιοδικού αποτελεί αναφορά στη ράτσα μαστίφ που είχε όταν μεγάλωνε, το Ντογκ ντε Μπορντώ (Dogue de Bordeaux), καθώς και μια ένα πιο «παιχνιδιάρικο νεύμα προς το Vogue, που κάνει άμεσα σαφή την εστίασή μας στη μόδα για σκύλους».

Πότε ξεκίνησε η διαμάχη

Τα δύο περιοδικά συνυπήρχαν χωρίς προβλήματα μέχρι το 2024, όταν η Condé Nast έδειξε νέο ενδιαφέρον για τετράποδα μοντέλα.

Τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς, η ιστοσελίδα του Vogue δημοσίευσε ένα ψηφιακό τεύχος αφιερωμένο σε σκύλους διασημοτήτων, μεταξύ των οποίων και το μικροσκοπικό τσιουάουα Pilaf της ηθοποιού Demi Moore. Το αφιέρωμα συνοδευόταν από εξώφυλλο με τον τίτλο «Dogue» και εισαγωγικό κείμενο της Chloe Malle, νυν επικεφαλής editorial περιεχομένου της αμερικανικής έκδοσης του Vogue.

Την επόμενη χρονιά, η Condé Nast επανέφερε τη δική της εκδοχή του Dogue, διοργανώνοντας διαγωνισμό εξωφύλλου για κατοικίδια αναγνωστών, που συγκέντρωσε 56.000 συμμετοχές, καθώς και αφιερώματα σε σκύλους σταρ, όπως της Sabrina Carpenter και του Lewis Hamilton.

Τον Οκτώβριο του 2025, η Condé Nast απέστειλε στην Πορτνάγια επιστολή παύσης και αποχής, ζητώντας της να αλλάξει το όνομα του περιοδικού. Η εταιρεία αντιδρά παράλληλα, στην αίτηση κατοχύρωσης εμπορικού σήματος για το Dogue, την οποία η Πορτνάγια κατέθεσε το 2022 και παραμένει σε εκκρεμότητα.

Θα μπορούσαν οι αναγνώστες να πιστέψουν ότι το Dogue της Πορτνάγια συνδέεται με κάποιον τρόπο με το Vogue; «Αυτό είναι το βασικό ερώτημα», δήλωσε η Jennifer E. Rothman, καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, σύμφωνα με τους New York Times.

«Υπάρχουν πολλές τέτοιες υποθέσεις με σκύλους, εν μέρει επειδή οι άνθρωποι αγαπούν τα λογοπαίγνια και τις παρωδίες γύρω από τα σκυλιά και τα παιχνίδια τους», δήλωσε η Rothman. Με βάση μια πρώτη εκτίμηση της υπόθεσης για το Dogue, σημείωσε ότι δεν φαίνεται να έρχεται ξεκάθαρη νίκη για καμία πλευρά. «Μπορεί να κρατήσει καιρό — και αυτό σημαίνει κόστος».

Τον Φεβρουάριο, η Πορτνάγια φέρεται να ξεκίνησε καμπάνια crowdfunding για να μπορέσει να καλύψει τα νομικά της έξοδα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο που την εκπροσωπεί: «Το περιοδικό της πελάτισσάς μου είναι μια παρωδία με χιουμοριστικές φωτογραφίες σκύλων, ενώ το Vogue είναι ένα περιοδικό μόδας με σοβαρές φωτογραφίες ανθρώπινων μοντέλων. Δεν νομίζω ότι θα δυσκολευόταν κανείς να καταλάβει τη διαφορά».