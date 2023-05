Τζορτζ Σόρος: «Ψέματα ότι έπαθα καρδιακή προσβολή, είμαι μια χαρά»

Ο Τζορτζ Σόρος αναγκάστηκε να διαψεύσει τη φήμη που κυκλοφόρησε την Δευτέρα, ότι δηλαδή υπέστη καρδιακή προσβολή και πέθανε.

«Οι φήμες ότι έπαθα καρδιακή ότι έπαθα καρδιακή προσβολή είναι ψευδείς. Είμαι ζωντανός και υγιής» έγραψε ο Σόρος στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter τα ξημερώματα της Τρίτης.

Rumors that I had a heart attack are completely false. I am alive and healthy.