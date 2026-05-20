Ποιος είναι ο Τζόναθαν Άντικ της Mango: Όσα συνέβησαν με τον πατέρα του πριν σκοτωθεί ενώ ήταν μαζί για πεζοπορία

Ο γιος του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Mango, φέρεται να βρισκόταν σε έντονη διαμάχη με τον πατέρα του, λίγο πριν πέσει από τον γκρεμό κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους.

Ο 45χρονος Τζόναθαν Άντικ εμφανίστηκε την Τρίτη σε δικαστήριο στη Βαρκελώνη, αφού συνελήφθη ως ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντικ, 71 ετών, ιδρυτή του ομίλου μόδας Mango.

Ο Τζόναθαν, ο μεγαλύτερος από τα τρία παιδιά του Ισάκ και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου και είχε διατελέσει CEO της Mango μετά τη συνταξιοδότηση του πατέρα του το 2012.

Ωστόσο, σύμφωνα με ισπανικά μέσα, οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν όταν ο γιος προσέλαβε εξωτερικό οικονομικό διευθυντή, γεγονός που φέρεται να οδήγησε σε σοβαρές διαφωνίες και οικονομικές απώλειες για την εταιρεία.

Mango: Η επιχειρηματική ρήξη πατέρα και γιου που φέρεται να όξυνε τις σχέσεις τoυς

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι ζημιές της επιχείρησης έφτασαν περίπου τα 116 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε τρία χρόνια, με αποτέλεσμα ο Ισάκ Άντικ να επιστρέψει από τη συνταξιοδότησή του και τελικά να απομακρύνει τον γιο του από τη θέση του CEO το 2020.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Ισάκ Άντικ σκοτώθηκε όταν έπεσε σε χαράδρα 320 ποδιών στην ορεινή περιοχή της Καταλονίας, ενώ έκανε πεζοπορία μαζί με τον γιο του.

Την περίοδο του θανάτου του φέρεται να είχε περιουσία ύψους 4,5 δισ. δολαρίων και, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, επιχειρούσε να αλλάξει τη διαθήκη του υπέρ φιλανθρωπικού ιδρύματος.

Ο Τζόναθαν Άντικ φέρεται να είχε προτείνει ο ίδιος την πεζοπορία, ενώ μετά τον θάνατο του πατέρα του η υπόθεση αρχικά αντιμετωπίστηκε ως ατύχημα, πριν πλέον εξεταστεί ως πιθανή ανθρωποκτονία. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, ενώ έχει αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση και περιοριστικούς όρους.

Παρά τις επαγγελματικές τους διαφορές, πηγές αναφέρουν ότι πατέρας και γιος διατηρούσαν στενή προσωπική σχέση, με τον Τζόναθαν να επισκέπτεται συχνά τον πατέρα του και να περνούν χρόνο μαζί ακόμη και εκτός εργασίας.

Με πληροφορίες από New York Post

