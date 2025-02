Τζον ΜακΦόλ, ο πρώτος ανάπηρος αστροναύτης που θα πάει στον διάστημα

Ο Τζον ΜακΦόλ από τη Βρετανία έγινε το πρώτο άτομο με αναπηρία που θα συμμετάσχει σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Πρώην παραολυμπιονίκης σπρίντερ, ο 43χρονος ΜακΦόλ, που έχασε το πόδι του σε ατύχημα με μοτοσικλέτα σε ηλικία 19 ετών, κατάφερε να πάρει το «πράσινο φως» για να αναλάβει μια διαστημική αποστολή μακράς διάρκειας, από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA).

«Είναι υπέροχο που ολοκληρώθηκε η μελέτη και αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο για να πετάξω στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η σημερινή ανακοίνωση δεν αφορά μόνο εμένα προσωπικά και την ιατρική μου πιστοποίηση για αποστολές μεγάλης διάρκειας», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο ΜακΦόλ, αφού του ανακοινώθηκε, ότι θα βρεθεί στο διάστημα.

«Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμένα. Πιστεύω ότι αυτό θα δώσει στους ανθρώπους πίστη πως είναι δυνατόν να αλλάξουν τα πράγματα, ότι οι άνθρωποι ακούν και, με τη σωστή υποστήριξη και την κατάλληλη προσπάθεια, είναι εφικτό να αλλάξουν οι αντιλήψεις. Και παρόλο που αυτό συμβαίνει στη διαστημική βιομηχανία, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί και σε πολλούς άλλους τομείς» συνέχισε, ενθουσιασμένος ο 43χρονος.

