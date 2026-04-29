Ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ αντιμέτωπος με κατηγορίες για δεύτερη φορά

Ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ έχει παραπεμφθεί σε δίκη για δεύτερη φορά και θα αντιμετωπίσει κατηγορίες που απαγγέλλει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πολλές πηγές στο CBS News.

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεν είναι γνωστές, αλλά οι πηγές ανέφεραν ότι σχετίζονται με μια φωτογραφία που ο Κόμεϊ δημοσίευσε για λίγο στο Instagram πέρυσι, στην οποία φαίνονταν κοχύλια που σχημάτιζαν τους αριθμούς «86 47».

Ο Κόμεϊ επέμεινε ότι δεν γνώριζε τη σημασία των αριθμών, αλλά ο Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν ότι η ανάρτηση αποτελούσε απειλή κατά του 47ου προέδρου. Ο όρος «ογδόντα έξι» είναι μια έκφραση της αργκό που χρησιμοποιείται με την έννοια «αποβολή» ή «απομάκρυνση».

Οι κατηγορίες εις βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ

Το υπουργείο είχε απαγγείλει για πρώτη φορά κατηγορίες εναντίον του Κόμεϊ τον Σεπτέμβριο, κατηγορώντας τον ότι είπε ψέματα στο Κογκρέσο σχετικά με διαρροές προς τον Τύπο.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την υπόθεση δύο μήνες αργότερα, λέγοντας ότι ο προσωρινός ομοσπονδιακός εισαγγελέας που άσκησε τις κατηγορίες είχε διοριστεί ακατάλληλα.

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ ανέκριναν τον Κόμεϊ τον περασμένο Μάιο σχετικά με τη φωτογραφία με τα κοχύλια.

Ο Κόμεϊ διέγραψε την ανάρτηση στο Instagram, αναφέροντας σε μια μεταγενέστερη ανάρτηση ότι «υπέθεσε ότι [τα κοχύλια] ήταν ένα πολιτικό μήνυμα».

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ορισμένοι άνθρωποι συνδέουν αυτούς τους αριθμούς με τη βία», πρόσθεσε. «Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό, αλλά είμαι αντίθετος σε κάθε είδους βία, οπότε διέγραψα την ανάρτηση».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό ασκεί κριτική στον Κόμεϊ, σχολίασε την ανάρτηση λέγοντας ότι «ακόμα και ένα παιδί ξέρει τι σήμαινε αυτό».

Η ακύρωση της απαγγελίας κατηγοριών κατά το παρελθόν

Ο Κόμεϊ παραπέμφθηκε σε δίκη από ομοσπονδιακό ανακριτικό συμβούλιο στα τέλη Σεπτεμβρίου, με την κατηγορία ότι είπε ψέματα στο Κογκρέσο κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του τον Σεπτέμβριο του 2020 και ότι παρεμπόδισε τη διαδικασία του Κογκρέσου.

Η παραπομπή σε δίκη έλαβε χώρα λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ κάλεσε τον ανώτατο αξιωματούχο επιβολής του νόμου της χώρας να διερευνήσει πιο «επιθετικά» τους πολιτικούς του αντιπάλους, μεταξύ των οποίων και τον Κόμεϊ.

Ο Κόμεϊ δήλωσε αθώος πριν η υπόθεση απορριφθεί τον Νοέμβριο.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Κάμερον Κάρι απέρριψε την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του Κόμεϊ λόγω του «άκυρου» διορισμού της εισαγγελέως Λίντσεϊ Χάλιγκαν ως ομοσπονδιακής εισαγγελέως.

Η Χάλιγκαν, η εισαγγελέας της ανατολικής Βιρτζίνια που εξασφάλισε τις απαγγελίες κατηγοριών, δεν είχε εξουσιοδότηση να παρουσιάσει τις κατηγορίες στο μεγάλο δικαστικό σώμα, ανέφερε ο δικαστής. Η Χάλιγκαν είναι πρώην βοηθός του Λευκού Οίκου που δεν είχε ασκήσει ποτέ δίωξη σε υπόθεση στο παρελθόν.

Ο δικαστής, ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναδοκιμάσει η κυβέρνηση.

Ο Κόμεϊ αναγνώρισε αυτή την πιθανότητα μετά την απόφαση, λέγοντας ότι πιστεύει ότι ο Τραμπ «πιθανότατα θα με κυνηγήσει ξανά».

Με πληροφορίες από BBC