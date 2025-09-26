Δίωξη στον Τζέιμς Κόμεϊ, πρώην διευθυντή του FBI και σφοδρό επικριτή του Τραμπ

Ο Τζέιμς Κόμεϊ, πρώην διευθυντής του FBI και επί χρόνια στόχος του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορήθηκε την Πέμπτη από ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Βιρτζίνια για ψευδή δήλωση προς το Κογκρέσο και για παρεμπόδιση κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Η υπόθεση θεωρείται μέρος της εκστρατείας αντιποίνων του Αμερικανού προέδρου εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων.

Η δικογραφία, μόλις δύο σελίδων, αφορά κατάθεση του Σεπτεμβρίου 2020 για την έρευνα περί ρωσικής ανάμειξης στις αμερικανικές εκλογές. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Κόμεϊ ψευδώς δήλωσε πως ουδέποτε είχε επιτρέψει σε στελέχη του FBI να διαρρεύσουν πληροφορίες στον Τύπο σχετικά με τις έρευνες για τον Τραμπ ή τη Χίλαρι Κλίντον.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Η σημερινή κατηγορία αποδεικνύει τη δέσμευση του υπουργείου Δικαιοσύνης να λογοδοτούν όσοι παραπλανούν τον αμερικανικό λαό», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, στενή συνεργάτιδα του Τραμπ. Η κίνηση ήρθε λίγες ημέρες μετά την τοποθέτηση της Λίντσεϊ Χάλιγκαν, πρώην νομικής συμβούλου του Τραμπ χωρίς δικαστική εμπειρία, στη θέση της ομοσπονδιακής εισαγγελέως στην ανατολική περιφέρεια της Βιρτζίνια. Ο προκάτοχός της είχε απομακρυνθεί επειδή αρνήθηκε να απαγγείλει κατηγορίες, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία.

No one is above the law. Today’s indictment reflects this Department of Justice’s commitment to holding those who abuse positions of power accountable for misleading the American people. We will follow the facts in this case. — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 25, 2025

Ο ίδιος ο Κόμεϊ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανάρτησε στο Instagram, δήλωσε αθώος και εξέφρασε την επιθυμία του να δικαστεί: «Η οικογένειά μου γνώριζε τα κόστη του να αντιστέκεσαι στον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα ζήσουμε γονατιστοί. Ο φόβος είναι το εργαλείο του τυράννου. Εγώ δεν φοβάμαι και ελπίζω ούτε εσείς». Κάλεσε μάλιστα τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά, να ψηφίσουν και να υπερασπιστούν τη δημοκρατία.

Παράλληλα, δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι οι εισαγγελείς ζήτησαν και τρίτη κατηγορία, την οποία όμως οι ένορκοι απέρριψαν. Ο Κόμεϊ αναμένεται να παραδοθεί και να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου την Παρασκευή, εκπροσωπούμενος από τον πρώην ομοσπονδιακό εισαγγελέα Πάτρικ Φιτζέραλντ. Αν καταδικαστεί, κινδυνεύει με ποινή έως πέντε χρόνια φυλάκισης, αν και νομικοί εκφράζουν αμφιβολίες για τη δυνατότητα της εισαγγελίας να αποδείξει τις κατηγορίες.

Στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ πανηγύρισε μέσω του Truth Social: «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ! Ο Κόμεϊ, ένας από τους χειρότερους ανθρώπους που γνώρισε η χώρα, κατηγορήθηκε για σοβαρά εγκλήματα. Επιτέλους θα λογοδοτήσει».

Η κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πολλοί νυν και πρώην αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης κατήγγειλαν «ασθενείς κατηγορίες» και παρέμβαση του Τραμπ στη δικαστική ανεξαρτησία. «Είναι μια θλιβερή ημέρα για το κράτος δικαίου», δήλωσε η πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέας Μπάρμπαρα Μακουέιντ, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση κινδυνεύει να καταρρεύσει λόγω επιλεκτικής δίωξης. Ο γαμπρός του Κόμεϊ, Τρόι Έντουαρντς, παραιτήθηκε άμεσα από την εισαγγελία της Βιρτζίνια «για να τιμήσει τον όρκο του στο Σύνταγμα».

Από το Κογκρέσο, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ προειδοποίησε: «Ο Τραμπ μετατρέπει το δικαστικό σύστημα σε όπλο για να τιμωρεί και να φιμώνει τους αντιπάλους του. Πρόκειται για επικίνδυνη κατάχρηση εξουσίας».

Η αντιπαράθεση Τραμπ–Κόμεϊ κρατά χρόνια. Ο Κόμεϊ ήταν επικεφαλής της έρευνας για τη ρωσική ανάμειξη στις εκλογές όταν ο Τραμπ ζήτησε προσωπική «πίστη», κάτι που εκείνος αρνήθηκε. Ο πρόεδρος τον απέλυσε τον Μάιο του 2017, πυροδοτώντας έναν φαύλο κύκλο αντιπαραθέσεων που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

