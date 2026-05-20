Hayden Panettiere: «Βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μου έδειξε τα γεννητικά του όργανα όταν ήμουν 19»

Η ηθοποιός Hayden Panettiere αποκαλύπτει στα νέα απομνημονεύματά της ότι γνωστός βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντί της όταν εκείνη ήταν 19 ετών.

Στο βιβλίο της με τίτλο This Is Me: A Reckoning, η πρωταγωνίστρια των Nashville και Scream θυμάται ένα περιστατικό σε ιδιωτικό πάρτι, όπου — όπως γράφει — άρχισε να αισθάνεται όλο και πιο άβολα και αποφάσισε να φύγει.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας την πλησίασε καθώς έβαζε το παλτό της για να αποχωρήσει και της είπε ότι είχε κολλήσει τσίχλα στο παντελόνι του.

«Κοίταξα προς τα κάτω και πάγωσα», γράφει η Πανατιέρ, περιγράφοντας ότι ο ηθοποιός είχε αφήσει ανοιχτό το φερμουάρ του παντελονιού του, αποκαλύπτοντας τους όρχεις του.

Η ίδια αναφέρει ότι θεώρησε το περιστατικό «ένα μεθυσμένο αστείο», ωστόσο σοκαρίστηκε, σημειώνοντας ότι δεν είχε ξαναδεί ποτέ ενήλικο άνδρα να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο.

Όπως γράφει, δεν μίλησε τότε σε φίλους της για το περιστατικό, θεωρώντας ότι «η στιγμή είχε περάσει» και αποδίδοντάς το απλώς σε «μεγαλύτερους άνδρες χωρίς τρόπους».

Οι υπόλοιπες αποκαλύψεις στο βιβλίο

Σε άλλο σημείο των απομνημονευμάτων της, η Πανατιέρ περιγράφει επίσης ένα άβολο περιστατικό με γνωστό Βρετανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό πάνω σε γιοτ στη Γαλλία.

Όπως αναφέρει, φίλη της την παρότρυνε να ξαπλώσει δίπλα στον καλλιτέχνη, ο οποίος βρισκόταν στο κρεβάτι. Η ηθοποιός γράφει ότι έφυγε αμέσως μόλις έμειναν μόνοι.

Στο βιβλίο η Panettiere μιλά ακόμη για τη σεξουαλικότητά της, τη σχέση της με τον Milo Ventimiglia, την κατάθλιψη και εμπειρίες ενδοοικογενειακής βίας.

