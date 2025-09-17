Τσάρλι Κερκ: Η Τζέιμι Λι Κέρτις ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για τη δολοφονία του - «Διαφωνούσα μαζί του»

Η Τζέιμι Λι Κέρτις ξέσπασε σε κλάματα στο podcast WTF with Marc Maron, μιλώντας για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

«Διαφωνούσα μαζί του σχεδόν σε κάθε σημείο», είπε η 66χρονη ηθοποιός στο επεισόδιο που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου. «Αλλά πιστεύω ότι ήταν ένας άνθρωπος της πίστης, και ελπίζω εκείνη τη στιγμή που πέθανε να ένιωσε συνδεδεμένος με την πίστη του, παρόλο που οι ιδέες του μου φαίνονταν αποτρόπαιες».

Συνέχισε: «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ήταν πατέρας, σύζυγος και άνθρωπος με πίστη, και ελπίζω πως, ό,τι κι αν σημαίνει η σύνδεση με τον Θεό, να την ένιωσε εκείνη τη στιγμή.».

Ο Κερκ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Ένας ύποπτος, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, συνελήφθη και κατηγορείται πλέον επίσημα για τη δολοφονία του.

Το επεισόδιο του podcast με την Κέρτις ηχογραφήθηκε δύο μέρες μετά τη δολοφονία του Κερκ και μία μέρα μετά την 24η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Η ηθοποιός ανέφερε τον Κερκ εκφράζοντας την ανησυχία της για τον ψυχολογικό αντίκτυπο που έχουν στους ανθρώπους τα βίαια βίντεο από γεγονότα όπως η δολοφονία του Κερκ ή η 11η Σεπτεμβρίου.

«Δεν γνωρίζουμε αρκετά, σε ψυχολογικό επίπεδο, για το τι προκαλεί αυτό», είπε. «Τι μας κάνει; Δεν θέλω ποτέ να δω αυτό το βίντεο με τον (Κερκ) να πυροβολείται. Μήπως αυτός είναι ο λόγος που όλοι νιώθουμε αυτή την έλλειψη ανθρωπιάς; Επειδή είμαστε απλά κατακλυσμένοι από αυτές τις εικόνες».

Ακούστε τις δηλώσεις της ηθοποιού:

Jamie Lee Curtis got emotional over Charlie Kirk's tragic passing during an interview with Marc Maron



🔉 WTF with Marc Maron pic.twitter.com/cZOdCJL3nG — TMZ (@TMZ) September 16, 2025

Πολιτικοί τόσο από το Ρεπουμπλικανικό όσο και από το Δημοκρατικό κόμμα καταδίκασαν τη βία μετά τον θάνατο του Κερκ, όπως και πολλοί σταρ του Χόλιγουντ.

Η κωμικός Ρόζι Ο’Ντόνελ έγραψε στο Instagram ότι η δολοφονία του Κερκ ήταν «λάθος σε κάθε επίπεδο», ενώ ο παρουσιαστής του The Late Show Στίβεν Κόλμπερτ εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κερκ και στους αγαπημένους του.

«Είμαι αρκετά μεγάλος ώστε να θυμάμαι προσωπικά τη βία της δεκαετίας του 1960 και ελπίζω να είναι προφανές σε όλους στην Αμερική ότι η πολιτική βία δεν λύνει τις πολιτικές μας διαφορές», είπε στην εκπομπή του στις 10 Σεπτεμβρίου. «Η πολιτική βία φέρνει μόνο περισσότερη πολιτική βία».

Στις 10 Σεπτεμβρίου, ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ έγραψε στο Instagram: «Αντί για θυμωμένες κατηγορίες, μπορούμε για μία μέρα να συμφωνήσουμε ότι είναι φρικτό και τερατώδες να πυροβολείς έναν άνθρωπο;» Και πρόσθεσε: «Εκ μέρους της οικογένειάς μου, στέλνουμε αγάπη στην οικογένεια Κερκ και σε όλα τα παιδιά, τους γονείς και τους αθώους που πέφτουν θύματα παράλογης ένοπλης βίας».

Ο τραγουδιστής των Coldplay, Κρις Μάρτιν, επίσης αναφέρθηκε στον θάνατο του Κερκ κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο, καλώντας τους θαυμαστές να μοιράσουν αγάπη σε όλο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από USA Today

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τάιλερ Ρόμπινσον: Κατηγορήθηκε επίσημα για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ