Τζέφρι Έπσταϊν: Δεν διέψευσε ποτέ πως ο πρίγκιπας Άντριου είχε σεξουαλική σχέση με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε

Email που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης αποκαλύπτει πως ο Τζέφρι Έπσταϊν δεν αμφισβήτησε αναφορά περί σεξουαλικής σχέσης του πρίγκιπα Άντριου με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, παρά τις επίμονες διαψεύσεις του τελευταίου.

Το μήνυμα, με ημερομηνία Ιανουαρίου του 2015, περιλαμβάνεται στο πιο πρόσφατο πακέτο εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν.

Σε αυτό, ο δημοσιογράφος Λάντον Τόμας Τζούνιορ, ο οποίος τότε υπέγραφε ως οικονομικός συντάκτης των New York Times, συμβούλευε τον Έπσταϊν να αποστασιοποιηθεί από τον Άντριου, καθώς η δημοσιότητα γύρω από τη σχέση τους εντεινόταν.

Όταν ο Έπσταϊν παραδέχθηκε στο email ότι η φήμη του είχε πληγεί, ο Τόμας απάντησε πως το βασικό πρόβλημα ήταν η σύνδεσή του με τον τότε δούκα.

Μάλιστα, διατύπωσε ευθέως τον ισχυρισμό ότι ο Άντριου είχε «συναινετική σεξουαλική σχέση» με τη Βιρτζίνια Ρόμπερτς- το πατρικό επίθετο της Τζιούφρε-, σημειώνοντας πως εκείνη εργαζόταν για τον Έπσταϊν.

Τζέφρι Έπσταϊν: «Δεν διόρθωσε ή αμφισβήτησε» πως ο πρίγκιπας Άντριου είχε σεξουαλική σχέση με την Τζιούφρε

Ο Έπσταϊν, σύμφωνα με το περιεχόμενο της αλληλογραφίας, δεν φαίνεται να διόρθωσε ή να αμφισβήτησε αυτή τη διατύπωση, στοιχείο που προκαλεί εντύπωση, δεδομένου ότι ο πρίγκιπας Άντριου έχει αρνηθεί κατηγορηματικά πως είχε οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή ή ακόμη και γνωριμία με την Τζιούφρε.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Αρχεία Έπσταϊν: Υπό έρευνα οι πτήσεις με τις οποίες έστελνε γυναίκες στη Βρετανία

Εκπρόσωπος των New York Times δήλωσε ότι ο Τόμας δεν εργάζεται πλέον στην εφημερίδα από το 2019, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούσε τους κανόνες δεοντολογίας, ενώ τότε οι υπεύθυνοι δεν γνώριζαν για την επικοινωνία του με τον Έπσταϊν.

Ο πρίγκιπας Άντριου είχε δηλώσει στη συνέντευξή του στο BBC το 2019, ότι δεν θυμάται να έχει γνωρίσει ποτέ την Τζιούφρε και είχε αμφισβητήσει τη γνησιότητα φωτογραφίας που τους απεικονίζει μαζί με τη Γκισλέιν Μάξγουελ.

Παρά τις διαψεύσεις του, το όνομά του συμπεριλήφθηκε σε αγωγή της Τζιούφρε κατά του Έπσταϊν, στην οποία εκείνη υποστήριζε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε ηλικία 17 ετών και ότι είχε τρεις σεξουαλικές επαφές με τον Άντριου.

Τελικά, το 2022 επήλθε εξωδικαστικός συμβιβασμός, χωρίς παραδοχή ευθύνης από την πλευρά του. Η Βιρτζίνια Τζιούφρε έδωσε τέλος στη ζωή της τον Απρίλιο του 2025. Λίγους μήνες αργότερα κυκλοφόρησε μεταθανάτια το βιβλίο της, στο οποίο επανέλαβε τις κατηγορίες της.

Μετά τη δημοσιοποίηση των νέων εγγράφων, μέλη της οικογένειάς της δήλωσαν δημόσια ότι αισθάνονται δικαίωση, υποστηρίζοντας πως οι αποκαλύψεις επιβεβαιώνουν όσα η ίδια ισχυριζόταν επί χρόνια.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με τα νέα στοιχεία να ρίχνουν πρόσθετο φως σε μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Με πληροφορίες από PEOPLE