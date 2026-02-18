ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τζέφρι Έπσταϊν: Δεν διέψευσε ποτέ πως ο πρίγκιπας Άντριου είχε σεξουαλική σχέση με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε

Ένα email του 2015 περιλαμβάνει τον ισχυρισμό δημοσιογράφου ότι ο πρίγκιπας Άντριου είχε «συναινετική σεξουαλική σχέση» με τη Βιρτζίνια Τζούφρε, έναν ισχυρισμό που ο Τζέφρι Έπσταϊν δεν αμφισβήτησε

The LiFO team
The LiFO team
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΡΙΟΥ, ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΖΙΟΥΦΡΕ, ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ Facebook Twitter
Φωτ. πρίγκιπας Άντριου και Βιρτζίνια Τζιούφρε / PEOPLE
0

Email που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης αποκαλύπτει πως ο Τζέφρι Έπσταϊν δεν αμφισβήτησε αναφορά περί σεξουαλικής σχέσης του πρίγκιπα Άντριου με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, παρά τις επίμονες διαψεύσεις του τελευταίου.

Το μήνυμα, με ημερομηνία Ιανουαρίου του 2015, περιλαμβάνεται στο πιο πρόσφατο πακέτο εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν.

Σε αυτό, ο δημοσιογράφος Λάντον Τόμας Τζούνιορ, ο οποίος τότε υπέγραφε ως οικονομικός συντάκτης των New York Times, συμβούλευε τον Έπσταϊν να αποστασιοποιηθεί από τον Άντριου, καθώς η δημοσιότητα γύρω από τη σχέση τους εντεινόταν.

Όταν ο Έπσταϊν παραδέχθηκε στο email ότι η φήμη του είχε πληγεί, ο Τόμας απάντησε πως το βασικό πρόβλημα ήταν η σύνδεσή του με τον τότε δούκα.

Μάλιστα, διατύπωσε ευθέως τον ισχυρισμό ότι ο Άντριου είχε «συναινετική σεξουαλική σχέση» με τη Βιρτζίνια Ρόμπερτς- το πατρικό επίθετο της Τζιούφρε-, σημειώνοντας πως εκείνη εργαζόταν για τον Έπσταϊν.

Τζέφρι Έπσταϊν: «Δεν διόρθωσε ή αμφισβήτησε» πως ο πρίγκιπας Άντριου είχε σεξουαλική σχέση με την Τζιούφρε

Ο Έπσταϊν, σύμφωνα με το περιεχόμενο της αλληλογραφίας, δεν φαίνεται να διόρθωσε ή να αμφισβήτησε αυτή τη διατύπωση, στοιχείο που προκαλεί εντύπωση, δεδομένου ότι ο πρίγκιπας Άντριου έχει αρνηθεί κατηγορηματικά πως είχε οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή ή ακόμη και γνωριμία με την Τζιούφρε.

Εκπρόσωπος των New York Times δήλωσε ότι ο Τόμας δεν εργάζεται πλέον στην εφημερίδα από το 2019, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούσε τους κανόνες δεοντολογίας, ενώ τότε οι υπεύθυνοι δεν γνώριζαν για την επικοινωνία του με τον Έπσταϊν.

Ο πρίγκιπας Άντριου είχε δηλώσει στη συνέντευξή του στο BBC το 2019, ότι δεν θυμάται να έχει γνωρίσει ποτέ την Τζιούφρε και είχε αμφισβητήσει τη γνησιότητα φωτογραφίας που τους απεικονίζει μαζί με τη Γκισλέιν Μάξγουελ. 

Παρά τις διαψεύσεις του, το όνομά του συμπεριλήφθηκε σε αγωγή της Τζιούφρε κατά του Έπσταϊν, στην οποία εκείνη υποστήριζε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε ηλικία 17 ετών και ότι είχε τρεις σεξουαλικές επαφές με τον Άντριου.

Τελικά, το 2022 επήλθε εξωδικαστικός συμβιβασμός, χωρίς παραδοχή ευθύνης από την πλευρά του. Η Βιρτζίνια Τζιούφρε έδωσε τέλος στη ζωή της τον Απρίλιο του 2025. Λίγους μήνες αργότερα κυκλοφόρησε μεταθανάτια το βιβλίο της, στο οποίο επανέλαβε τις κατηγορίες της.

Μετά τη δημοσιοποίηση των νέων εγγράφων, μέλη της οικογένειάς της δήλωσαν δημόσια ότι αισθάνονται δικαίωση, υποστηρίζοντας πως οι αποκαλύψεις επιβεβαιώνουν όσα η ίδια ισχυριζόταν επί χρόνια.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με τα νέα στοιχεία να ρίχνουν πρόσθετο φως σε μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ήθελε τον πρίγκιπα Άντριου εκτός βασιλικής οικογένειας χρόνια του αφαιρέσουν τους τίτλους

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ήθελε τον πρίγκιπα Άντριου εκτός βασιλικής οικογένειας χρόνια πριν του αφαιρέσουν τους τίτλους

Σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε εκφράσει ανοιχτά τις ανησυχίες του στον βασιλιά Κάρολο, μετά την περιβόητη συνέντευξη του Άντριου το 2019 στο BBC, σχετικά με τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

SHEIN ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διεθνή / Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά επίσημη έρευνα κατά της Shein - Τα τρία ζητήματα που θα εξεταστούν

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης παραβάσεων, οι Βρυξέλλες μπορούν να επιβάλουν προσωρινά μέτρα, να αποδεχτούν δεσμευτικές υποσχέσεις από την εταιρεία ή να εκδώσουν απόφαση μη συμμόρφωσης που μπορεί να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα
THE LIFO TEAM
 
 