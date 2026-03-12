Τραμπ και Τζέικ Πολ έκαναν τον viral «χορό του προέδρου»

Τον viral «χορό του Τραμπ» έκαναν ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Αμερικανός επαγγελματίας μποξέρ και YouTuber, Τζέικ Πολ.

Μάλιστα, ο Τζέικ Πολ δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok. «Καταπληκτική μέρα και έρχεται συνέντευξη με τον DJT» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

«Καλύτερος χορευτής αντί παλαιστής» έγραψαν, για τον Τζέικ Πολ, στα σχόλια. «Αυτό μπορεί να καταλήξει να είναι το βίντεο με τις περισσότερες προβολές όλων των εποχών» σχολίασαν επίσης.

Ο Τραμπ επαίνεσε τον Τζέικ Πολ

Ο Πολ έδωσε το παρών στη συγκέντρωση του Τραμπ στο Χέμπρον του Κεντάκι, το βράδυ της Τετάρτης 11 Μαρτίου, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε σε ένα πολυπληθές ακροατήριο στο Verst Logistics στο Χέμπρον.

«Ο Τζέικ Πολ έχει μπροστά του μια καριέρα στην πολιτική. Θα κάνω μια πρόβλεψη ότι, σε όχι πολύ μακρινό μέλλον, θα θέσει υποψηφιότητα για πολιτικό αξίωμα. Έχεις την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή μου», σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε μια συγκέντρωση στο Κεντάκι, επαίνεσε τον Youtuber, πυγμάχο και επιχειρηματία, ζητώντας του να «συνεχίσει να είναι επιτυχημένος», όπως μετέδωσε η Sun.

Από τη μεριά του, ο Πολ αξιοποίησε την στιγμή που βρέθηκε στο προσκήνιο για να ευχαριστήσει τον 79χρονο Τραμπ.

Πηγαίνοντας στο μικρόφωνο για να εκφωνήσει μια ομιλία, είπε σε χιλιάδες: «Αυτό που με δίδαξε ο Τραμπ είναι το θάρρος. Ξέρετε, δεν κάνουμε ποτέ πίσω από μια μάχη, ακόμα κι αν είναι πολύ μεγαλύτεροι από εσάς, πολύ, πολύ μεγαλύτεροι από εσάς».