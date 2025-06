Τζεφ Μπέζος - Λόρεν Σάντσες: Όσα έγιναν στο «πιτζάμα πάρτι» σε πρώην μεσαιωνικό ναυπηγείο

Με το τελικό πάρτι, το βράδυ του Σαββάτου (28/6), ολοκληρώθηκαν οι τριήμεροι εορτασμοί για τον γάμο του ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος και της δημοσιογράφου Λόρεν Σάντσες.

Οι τριήμεροι εορτασμοί, που υπολογίζεται ότι κόστισαν περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια, ολοκληρώθηκαν με πάρτι σε ένα πρώην μεσαιωνικό ναυπηγείο, το Arsenale, με τους διάσημους προσκεκλημένους τους από τον χώρο των ΜΜΕ, της μόδας και της σόουμπιζ.

Οι Μπιλ Γκέιτς, Λεονάρντο ντι Κάπριο, Ορλάντο Μπλουμ, Τομ Μπρέιντι, η βασίλισσα της Ιορδανίας Ράνια, η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Κρις Τζένερ και οι Κιμ και Κλόε Καρντάσιαν, όπως και η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Ντομένικο Ντόλτσε από τους Dolce & Gabbana ήταν μεταξύ των 200-250 καλεσμένων.

Ο Τζεφ Μπέζος φορούσε μαύρο πουκάμισο και κοστούμι, ενώ η Λόρεν Σάντσες φορούσε ένα απαλό ροζ φόρεμα με έξω τους ώμους. Φιλήθηκαν στο σκάφος ενώ χαιρετούσαν τους γύρω τους.

#Watch | Jeff and Lauren Bezos seal their wedding celebration with a kiss, heading to their final lavish party in Venice.#JeffBezos #LaurenSanchez #Venice pic.twitter.com/dlbM7eKq9G — News18 (@CNNnews18) June 29, 2025

Il matrimonio di Bezos: un pigiama party di lusso (e un bacio sul Canal Grande) per l’ultima sera a Venezia di Jeff e della moglie Lauren@corriere https://t.co/JhLnqc7KK4 — Kimberly Pernell (@Sindy16Stamos) June 29, 2025

Luftküsse und noch eine Party: Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos strahlen frischvermählt https://t.co/LbVifqDePc — ntv Nachrichten (@ntvde) June 29, 2025

Gran ballo in maschera in stile veneziano per il party segreto dei coniugi Bezos all’Arsenale: tra opulenza, mistero e vip in pigiama https://t.co/rbTH2W6EQP — Ticinonline (@Ticinonline) June 29, 2025

Μερικοί καλεσμένοι εθεάθησαν να φεύγουν από το ξενοδοχείο Gritti Palace στο κέντρο της Βενετίας φορώντας τις πιτζάμες τους, κάτω από πολύχρωμες ρόμπες.

Inside Lauren Sanchez and Jeff Bezos' final wedding party https://t.co/rumuMwxSkg via @MailOnline — EmmaJeanKitty 🐱💙🇺🇸🌻🇺🇦😎🌊🇨🇦 (@EmmaJeanKitty) June 29, 2025

Tom Brady wears velvet heels to Jeff Bezos and Lauren Sanchez’s starry pre-wedding party https://t.co/EmLmtKiD6A pic.twitter.com/at7vNj9XtH — OmniTee (@omnitee_designs) June 29, 2025

Sydney Sweeney Celebrates with Jeff Bezos and Lauren Sanchez at Venice Wedding Party



More images at: https://t.co/G7h09vkzVD pic.twitter.com/BKuKfuQpXU — GAWBY.com (@GAWBYcom) June 29, 2025

Ο Μπέζος, ηλικίας 61 ετών και η Σάντσες, ηλικίας 55 ετών, αντήλλαξαν βέρες την Παρασκευή (27/6) στο μικρό νησί Σαν Τζόρτζιο, απέναντι από την πλατεία του Αγίου Μάρκου, ενώ τους συνόδευε μελωδικά ο Ματέο Μποτσέλι, ο γιος του διάσημου Ιταλού τενόρου Αντρέα Μποτσέλι.

Στην τελετή, η νύφη φόρεσε ένα κολλητό, κλειστό στον λαιμό νυφικό και πέπλο από τούλι και δαντέλα με την υπογραφή του οίκου Dolce and Gabbana, με την εμφάνιση, όπως η ίδια είπε στο περιοδικό Vogue, να βασίζεται στο φόρεμα της Σοφία Λόρεν όταν παντρεύτηκε τον Κάρι Γκραντ στην ταινία του 1958 Σπίτι πάνω σε Βάρκα.

Η Σάντσες φορούσε επίσης, ένα ζευγάρι διαμαντένια σκουλαρίκια από τους Dolce & Gabbana, τα οποία, σύμφωνα με τη Vogue, τα δανείστηκε, προκειμένου να τηρηθεί το έθιμο που φέρνει καλή τύχη στη νύφη όταν φοράει κάτι δανεικό.

Ο Τζεφ Μπέζος, το νούμερο 4 στην κατάταξη της λίστας του Forbes με τους δισεκατομμυριούχους παγκοσμίως, επέλεξε ένα μαύρο σμόκιν.

Η τελετή δεν είχε νομική ισχύ βάσει της ιταλικής νομοθεσίας, είπε στο Reuters ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της δημοτικής αρχής, υπονοώντας πως το ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί νομίμως στις ΗΠΑ, αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία που συνδέεται με έναν γάμο στην Ιταλία.

Στο μεταξύ, περίπου 1.000 άνθρωποι διαδήλωσαν κατά της εκδήλωσης το Σάββατο. Επρόκειτο για ομάδες ακτιβιστών και κατοίκων που διαμαρτύρονταν για τον γάμο και για το γεγονός ότι «η Βενετία δίνεται σαν δώρο για τους υπερπλούσιους».

«Όσοι διαμαρτύρονται έρχονται σε αντίθεση με την ιστορία της Βενετίας, η οποία είναι μια ιστορία σχέσεων, επαφών και επιχειρήσεων», δήλωσε ο δήμαρχος Λουίτζι Μπρουνιάρο στο Reuters.

«Ο Μπέζος ενσαρκώνει τη βενετσιάνικη νοοτροπία. Είναι περισσότερο Βενετσιάνος από τους διαδηλωτές» πρόσθεσε ο κεντροδεξιός δήμαρχος, εκφράζοντας την ελπίδα του ότι ο Μπέζος, ο οποίος δώρισε 3 εκατομμύρια ευρώ (2,5 εκατομμύρια λίρες) σε τοπικούς θεσμούς, θα επιστρέψει στην πόλη «για δουλειές».

Ο Μπρουνιάρο είπε ότι ο Μπέζος δεν είχε θέσει όρους για τη διεξαγωγή των γαμήλιων εορτασμών του στη Βενετία και το δημαρχείο έμαθε για τις δωρεές του μόνο αφού είχαν γίνει.

Με πληροφορίες από Guardian