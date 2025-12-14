ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τζακπότ-μαμούθ στις ΗΠΑ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το μεγάλο έπαθλο μετά από 42 κληρώσεις χωρίς νικητή

Το απόλυτο ρεκόρ παραμένει εκείνο του Νοεμβρίου του 2022, όταν ένας τυχερός κέρδισε 2,04 δισ. δολάρια

The LiFO team
The LiFO team
Τζακπότ-μαμούθ στις ΗΠΑ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το μεγάλο έπαθλο μετά από 42 κληρώσεις χωρίς νικητή Facebook Twitter
Φωτ: Unsplash
0

Στα 1,1 δισ. δολάρια (περίπου 1,01 δισ. ευρώ) εκτοξεύτηκε το τζακπότ του αμερικανικού Powerball, ενός από τα μεγαλύτερα παιχνίδια λοταρίας στις ΗΠΑ, καθώς και στην τελευταία κλήρωση δεν αναδείχθηκε νικητής του μεγάλου βραβείου.

Στο Powerball συμμετέχουν δεκάδες αμερικανικές πολιτείες και τα ποσά αυξάνονται κάθε φορά που δεν βρίσκεται νικητής.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται πλέον για το έκτο μεγαλύτερο τζακπότ στην ιστορία του Powerball. Το απόλυτο ρεκόρ παραμένει εκείνο του Νοεμβρίου του 2022, όταν ένας τυχερός κέρδισε 2,04 δισ. δολάρια (περίπου 1,87 δισ. ευρώ).

Η τελευταία φορά που βρέθηκε νικητής του μεγάλου βραβείου ήταν στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν δύο δελτία σε διαφορετικές πολιτείες μοιράστηκαν ποσό 1,787 δισ. δολαρίων (περίπου 1,64 δισ. ευρώ). Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί 42 συνεχόμενες κληρώσεις χωρίς νικητή, κάτι που εξηγεί τη θεαματική αύξηση του ποσού.

Όποιος κερδίσει το τζακπότ έχει τη δυνατότητα να επιλέξει είτε την καταβολή του ποσού σε ετήσιες δόσεις που συνολικά αντιστοιχούν στα 1,1 δισ. δολάρια, είτε την άμεση εφάπαξ πληρωμή των 503,4 εκατ. δολαρίων (περίπου 463 εκατ. ευρώ), πριν από τη φορολόγηση.

Παρά τα αστρονομικά ποσά, οι πιθανότητες νίκης παραμένουν εξαιρετικά μικρές, καθώς η πιθανότητα να κερδίσει κανείς το τζακπότ είναι μία στις 292,2 εκατομμύρια.

Κάθε δελτίο Powerball κοστίζει 2 δολάρια και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από ABC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χιλή εκλογές Τραμπ

Διεθνή / Εκλογές στη Χιλή: Ο «Χιλιανός Τραμπ» προηγείται ενόψει δεύτερου γύρου

Γιος πρώην μέλους του ναζιστικού κόμματος και δηλωμένος θαυμαστής του δικτάτορα Αουγκούστο Πινοτσέτ, ο Καστ είναι γνωστός για τις θέσεις του κατά των αμβλώσεων και του γάμου ομοφύλων
THE LIFO TEAM
«Απλώς προσπαθούν να πλουτίσουν»: Η «επόμενη ημέρα» στη Γάζα και τα συμφέροντα που τη διεκδικούν

Διεθνή / «Απλώς προσπαθούν να πλουτίσουν»: Η «επόμενη ημέρα» στη Γάζα και τα συμφέροντα που τη διεκδικούν

Το κόστος ανοικοδόμησης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 70 δισ. δολάρια, γεγονός που καθιστά τη μεταπολεμική φάση ένα εξαιρετικά ελκυστικό πεδίο για ορισμένες εταιρείες
THE LIFO TEAM
Το μεγαλύτερο φιλοδημοκρατικό κόμμα του Χονγκ Κονγκ αποφάσισε τη διάλυσή του υπό πολιτική πίεση

Διεθνή / Το μεγαλύτερο φιλοδημοκρατικό κόμμα του Χονγκ Κονγκ αποφάσισε τη διάλυσή του υπό πολιτική πίεση

Η απόφαση αντανακλά, σύμφωνα με αναλυτές, τη σταδιακή συρρίκνωση των πολιτικών ελευθεριών που είχαν υποσχεθεί στο Χονγκ Κονγκ κατά την επιστροφή του στην κινεζική κυριαρχία το 1997
THE LIFO TEAM
Πρίγκιπας Άντριου: Απογοητευμένη η οικογένεια της Τζιουφρέ – Οι Αρχές δεν ερευνούν τους ισχυρισμούς εναντίον του

Διεθνή / Πρίγκιπας Άντριου: Απογοητευμένη η οικογένεια της Τζιουφρέ – Οι Αρχές δεν ερευνούν τους ισχυρισμούς εναντίον του

Οι συγγενείς της Βιρτζίνια Τζιούφρε δηλώνουν έκπληκτοι που οι βρετανικές Αρχές προχώρησαν σε αυτή την απόφαση λίγο πριν τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν
THE LIFO TEAM
 
 