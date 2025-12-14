Τζακπότ-μαμούθ στις ΗΠΑ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το μεγάλο έπαθλο μετά από 42 κληρώσεις χωρίς νικητή

Στα 1,1 δισ. δολάρια (περίπου 1,01 δισ. ευρώ) εκτοξεύτηκε το τζακπότ του αμερικανικού Powerball, ενός από τα μεγαλύτερα παιχνίδια λοταρίας στις ΗΠΑ, καθώς και στην τελευταία κλήρωση δεν αναδείχθηκε νικητής του μεγάλου βραβείου.

Στο Powerball συμμετέχουν δεκάδες αμερικανικές πολιτείες και τα ποσά αυξάνονται κάθε φορά που δεν βρίσκεται νικητής.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται πλέον για το έκτο μεγαλύτερο τζακπότ στην ιστορία του Powerball. Το απόλυτο ρεκόρ παραμένει εκείνο του Νοεμβρίου του 2022, όταν ένας τυχερός κέρδισε 2,04 δισ. δολάρια (περίπου 1,87 δισ. ευρώ).

Η τελευταία φορά που βρέθηκε νικητής του μεγάλου βραβείου ήταν στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν δύο δελτία σε διαφορετικές πολιτείες μοιράστηκαν ποσό 1,787 δισ. δολαρίων (περίπου 1,64 δισ. ευρώ). Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί 42 συνεχόμενες κληρώσεις χωρίς νικητή, κάτι που εξηγεί τη θεαματική αύξηση του ποσού.

Όποιος κερδίσει το τζακπότ έχει τη δυνατότητα να επιλέξει είτε την καταβολή του ποσού σε ετήσιες δόσεις που συνολικά αντιστοιχούν στα 1,1 δισ. δολάρια, είτε την άμεση εφάπαξ πληρωμή των 503,4 εκατ. δολαρίων (περίπου 463 εκατ. ευρώ), πριν από τη φορολόγηση.

Παρά τα αστρονομικά ποσά, οι πιθανότητες νίκης παραμένουν εξαιρετικά μικρές, καθώς η πιθανότητα να κερδίσει κανείς το τζακπότ είναι μία στις 292,2 εκατομμύρια.

Κάθε δελτίο Powerball κοστίζει 2 δολάρια και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

