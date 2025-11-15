Υπερτυχερός στις ΗΠΑ: Κέρδισε 980 εκατ. δολάρια στο αμερικανικό τζακπότ

Ένας υπερτυχερός παίκτης της αμερικανικής λοταρίας Mega Millions στην πολιτεία της Τζόρτζια κέρδισε το τζακπότ των 980 εκατομμυρίων δολαρίων στην κλήρωση της Παρασκευής, καταρρίπτοντας τις σχεδόν μηδαμινές πιθανότητες επιτυχίας.

Οι τυχεροί αριθμοί ήταν 1, 8, 11, 12, 57 και ο χρυσός Mega Ball: 7. Ο νικητής βρήκε και τα έξι νούμερα, ένα επίτευγμα με πιθανότητα 1 στις 290,5 εκατομμύρια Η επόμενη κλήρωση Mega Millions θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη.

Ο κάτοχος του δελτίου έχει δύο επιλογές: να λάβει ολόκληρο το ποσό σε ετήσιες καταβολές (annuity) ή να επιλέξει την εφάπαξ πληρωμή ύψους 452,2 εκατ. δολαρίων προ φόρων. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι νικητές, το ποσό μοιράζεται.

Η κλήρωση της Παρασκευής αποτέλεσε την 40ή συνεχόμενη χωρίς νικητή από τις 27 Ιουνίου — νέο ρεκόρ για το παιχνίδι, σύμφωνα με τους αξιωματούχους της λοταρίας.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το Mega Millions είχε ήδη τέσσερις νικητές τζακπότ, ενώ τον Σεπτέμβριο δύο παίκτες του Powerball σε Μιζούρι και Τέξας μοιράστηκαν σχεδόν 1,8 δισ. δολάρια, ένα από τα μεγαλύτερα ποσά στην ιστορία των ΗΠΑ.

Παρότι τα 980 εκατ. δολάρια δεν συγκαταλέγονται στα δέκα μεγαλύτερα τζακπότ όλων των εποχών στις ΗΠΑ, αποτελούν το όγδοο μεγαλύτερο στην ιστορία του Mega Millions από το 2002.

Τα μικρότερα έπαθλα

Το Mega Millions προσφέρει και μικρότερα κέρδη, με πιθανότητα νίκης 1 στις 23. Στην κλήρωση της 11ης Νοεμβρίου καταγράφηκαν πάνω από 800.000 μικρότερες νίκες.

Το δελτίο κοστίζει 5 δολάρια και διατίθεται σε 45 πολιτείες, στην Ουάσιγκτον D.C. και στις αμερικανικές Παρθένες Νήσους. Περίπου το 50% των εσόδων από κάθε δελτίο παραμένει στην πολιτεία όπου πωλήθηκε, ενώ οι τοπικές λοταρίες διαχειρίζονται τα έσοδα σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

Με πληροφορίες από Associated Press