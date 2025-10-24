Τζ. Ντ. Βανς: «Καμία αμερικανική στρατιωτική δύναμη στο έδαφος της Γάζας»

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, δήλωσε την Πέμπτη ότι μια διεθνής δύναμη ασφαλείας που ακόμη δεν έχει σχηματιστεί θα αναλάβει την πρωτοβουλία για τον αφοπλισμό της Χαμάς, ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρήνης στη Γάζα.

Ο Βανς έκανε τις δηλώσεις του από το Ισραήλ, στο πλαίσιο επίσκεψης με στόχο την ενίσχυση μιας εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, τόνισε ότι η διαδικασία αφοπλισμού της Χαμάς, που η ένοπλη ομάδα αντιτάσσεται εδώ και χρόνια, «θα πάρει χρόνο και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη σύνθεση αυτής της δύναμης».

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ νωρίτερα αυτόν τον μήνα βασίζεται σε πρόταση που είχε παρουσιάσει τον Σεπτέμβριο ο πρόεδρος Τραμπ και περιλαμβάνει τη διάθεση μιας «προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» στη Γάζα. Ωστόσο, αρκετές χώρες έχουν διστάσει να δεσμευτούν με στρατεύματα, καθώς η ακριβής αποστολή αυτής της δύναμης στον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα παραμένει ασαφής. Η πιθανότητα να εμπλακεί άμεσα σε συγκρούσεις με μαχητές της Χαμάς αποτελεί επίσης πηγή ανησυχίας.

Ο Βανς, ενώ δεν αναφέρθηκε άμεσα σε αυτόν τον κίνδυνο, επανέλαβε ότι «δεν θα υπάρξουν αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος» της Γάζας. Αντίθετα, όπως είπε, το προσωπικό των ΗΠΑ θα «επιβλέπει και θα μεσολαβεί για την ειρήνη».

Η ειρηνευτική πρόταση 20 σημείων δεν καθορίζει ότι η δύναμη ασφαλείας θα αναλάβει τον αφοπλισμό της Χαμάς, ενώ δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση αυτής της αποστολής. Αρχικά, η δύναμη προοριζόταν για την ασφάλεια περιοχών της Γάζας από τις οποίες αποχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις, την πρόληψη εισόδου όπλων, τη διευκόλυνση της διανομής βοήθειας και την εκπαίδευση παλαιστινιακής αστυνομίας.

Η συμφωνία έχει τεθεί υπό πίεση λόγω πρόσφατης κλιμάκωσης βίας στη Γάζα και των συνεχιζόμενων εντάσεων γύρω από την ανταλλαγή νεκρών Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Επιπλέον, προκλήσεις προέκυψαν αυτή την εβδομάδα από ισραηλινούς βουλευτές, που ενέκριναν προκαταρκτικό μέτρο για την προσάρτηση της ισραηλινής κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, μια ενέργεια που απαγορεύεται ρητά από τη συμφωνία Τραμπ. Ο Βανς χαρακτήρισε την ψήφο «παράξενη» και άσκησε αυστηρή κριτική στους βουλευτές. «Αν ήταν πολιτικό κόλπο, ήταν πολύ ανόητο πολιτικό κόλπο, και προσωπικά αισθάνομαι προσβεβλημένος», είπε. «Η Δυτική Όχθη δεν θα προσαρτηθεί από το Ισραήλ. Η πολιτική της κυβέρνησης Trump είναι ότι η Δυτική Όχθη δεν θα προσαρτηθεί».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Χαμάς επιστρέφει στη Γάζα: Η εκεχειρία του Τραμπ κρέμεται από μια κλωστή

Ανασυγκρότηση και διεθνής εποπτεία στη Γάζα

Ο Βανς αναφέρθηκε επίσης στην ανασυγκρότηση της Γάζας, αναπαράγοντας τα βασικά σημεία σχολίων του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Τραμπ, που δήλωσε ότι οι προσπάθειες ανοικοδόμησης μπορούν να ξεκινήσουν σε περιοχές που εξακολουθούν να ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό.

Ο Αντιπρόεδρος αναχώρησε από το Ισραήλ λίγες ώρες πριν φτάσει ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ. Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δημιουργία διεθνούς δύναμης και προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να ζητήσει «εντολή» από τον ΟΗΕ για την αποστολή της.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Μάρκο Ρούμπιο προειδοποιεί το Ισραήλ να μην προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη μετά την ψήφο της Κνέσετ

Οι διαδοχικές επισκέψεις των Βανς και Ρούμπιο αναδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον της κυβέρνησης Τραμπ για τη διατήρηση της κατάπαυσης πυρός. Στην ίδια αποστολή, βρέθηκαν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Τραμπ είχε επισκεφθεί το Ισραήλ νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να γιορτάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Πριν από την αναχώρηση, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι Αμερικανοί διπλωμάτες θα ανατεθούν σύντομα για την παρακολούθηση της εύθραυστης κατάπαυσης σε νέο Κέντρο Συντονισμού Πολιτικο-Στρατιωτικών Υποθέσεων στη νότια Ιερουσαλήμ. «Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει», είπε. «Αλλά θέλαμε σίγουρα να διασφαλίσουμε ότι οι σωστοί άνθρωποι βρίσκονται στο συντονιστικό κέντρο, το οποίο είναι κρίσιμο για τη διατήρηση της ειρήνης».

Η συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και την ανταλλαγή των τελευταίων 20 ισραηλινών ομήρων με σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατουμένους και αιχμαλώτους.

Με πληροφορίες από New York Times