Τυφώνας Μελίσα: Αυξήθηκαν οι νεκροί στην Τζαμάικα - «Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο καταστροφικός ήταν»

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τζαμάικα λόγω του τυφώνα Μελίσα, δήλωσε η υπουργός Πληροφοριών Dana Morris Dixon, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και οι αρχές προσπαθούν να στείλουν βοήθεια στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Ο τυφώνας, ένας από τους πιο ισχυρούς που έχουν χτυπήσει την Καραϊβική, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 30 άτομα στην Αϊτή, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Στην Τζαμάικα, «υπάρχουν ολόκληρες κοινότητες που φαίνεται να έχουν αποκλειστεί και περιοχές που φαίνεται να έχουν ισοπεδωθεί», είπε η Dixon, προσθέτοντας ότι οι εικόνες στα δυτικά τμήματα της χώρας είναι «καταστροφικές».

Το ρεύμα παραμένει κομμένο σε μεγάλο μέρος του νησιού και καθώς οι κάτοικοι προσπαθούν να διασώσουν τα σπίτια και τα υπάρχοντά τους από τα νερά και τη λάσπη, χιλιάδες άνθρωποι καλούν απελπισμένοι για βοήθεια. Σε ορισμένα μέρη της χώρας η ύδρευση έχει κοπεί για αρκετές ημέρες και τα τρόφιμα γίνονται όλο και πιο δυσεύρετα.

Εικόνα από γειτονιά της Τζαμάικα/Φωτογραφία: EPA

Εικόνα από την καταστροφή στην Τζαμάικα/Φωτογραφία: EPA

Εικόνα από την Τζαμάικα/Φωτογραφία: EPA

Οι προμήθειες φτάνουν όλο και πιο σύντομα, με το κύριο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Κίνγκστον να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό κανονικά, αλλά τα μικρότερα περιφερειακά αεροδρόμια, κάποια από τα οποία βρίσκονται κοντά στις περιοχές που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, παραμένουν μόνο μερικώς λειτουργικά.

Οργανώσεις και ο στρατός μεταφέρουν τα επείγοντα είδη από το Κίνγκστον οδικώς, αλλά πολλοί δρόμοι παραμένουν αδιάβατοι σε διάφορα σημεία.

Τυφώνας Μελίσα: «Κανείς δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους αγαπημένους του»

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι σχεδόν όλα τα κτίρια σε ορισμένα χωριά της Τζαμάικας έχουν καταστραφεί από τον τυφώνα.

Κάτοικοι πόλεων στα δυτικά της Τζαμάικας δήλωσαν στο BBC την Πέμπτη ότι «οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο καταστροφικός ήταν ο τυφώνας για τη χώρα».

«Κανείς δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους αγαπημένους του», είπε κάτοικος της πόλης White House, στην επαρχία Westmoreland.

Στον δρόμο από το Κίνγκστον προς το Falmouth και Montego Bay, η κατάσταση επιδεινώνεται. Καθώς περπατά κανείς, υπάρχουν κτίρια με μισή σκεπή και άνθρωποι που στεγνώνουν στρώματα στο πλάι του δρόμου.

Οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τους δρόμους, ενώ η εταιρεία ηλεκτρισμού προσπαθεί να μετακινήσει κολόνες.

Τυφώνας Μελίσα: Τι γίνεται στην Αϊτή και την Κούβα

Στην Αϊτή, πολλοί από τους νεκρούς της καταιγίδας σκοτώθηκαν όταν ένα ποτάμι υπερχείλισε στο Petit-Goave. Η πλήρης εκτίμηση των ζημιών είναι σε εξέλιξη, καθώς υπάρχουν περιοχές στις οποίες οι αρχές δεν έχουν ακόμη πρόσβαση.

Περίπου 15.000 άνθρωποι διέμεναν σε περισσότερα από 120 καταφύγια στην Αϊτή, δήλωσε ο προσωρινός συντονιστής του ΟΗΕ για τη χώρα, Gregoire Goodstein.

Εικόνα από την Αϊτή/Φωτογραφία: EPA

Εικόνα από την Αϊτή/Φωτογραφία: EPA

Στην Κούβα, περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι εκτέθηκαν σε «καταστάσεις που απειλούν τη ζωή» κατά τη διάρκεια του τυφώνα, με 735.000 ανθρώπους να έχουν εκκενωθεί με ασφάλεια, σύμφωνα με τον συντονιστή του ΟΗΕ στην Κούβα, Francisco Pichon.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι στην Κούβα, αλλά περίπου 240 κοινότητες έχουν αποκοπεί λόγω πλημμυρών και κατολισθήσεων, σύμφωνα με τις κουβανικές αρχές.

Εικόνα από την Κούβα/Φωτογραφία: EPA

Εικόνα από την Κούβα/Φωτογραφία: EPA

Ο τυφώνας Μελίσα έφτασε στην Τζαμάικα την Τρίτη ως τυφώνας κατηγορίας πέντε, με ανέμους έως 185 mph (295 km/h), πριν επηρεάσει άλλες χώρες της Καραϊβικής.

Κυβερνήσεις, ανθρωπιστικές οργανώσεις και ιδιώτες σε όλο τον κόσμο υποσχέθηκαν στήριξη για τα έθνη που επλήγησαν περισσότερο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι στέλνει ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών στην περιοχή για να βοηθήσει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και στη διάθεση τροφίμων, νερού, φαρμακευτικού υλικού, κιτ υγιεινής και προσωρινών καταλυμάτων.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου την Παρασκευή δήλωσε ότι κινητοποιεί επιπλέον £5 εκατ. ($6 εκατ.) για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων κιτ καταφυγίων και ηλιακών φακών, για να βοηθηθούν οι άνθρωποι χωρίς ρεύμα και με κατεστραμμένα σπίτια.

Αυτό προστίθεται στα £2,5 εκατ. ($3,36 εκατ.) που είχαν ήδη ανακοινωθεί για έκτακτη ανθρωπιστική χρηματοδότηση στην Καραϊβική.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ετοιμάζει επίσης πτήσεις για την εκκένωση Βρετανών πολιτών που δεν μπορούν να επιστρέψουν με εμπορικές πτήσεις. Ενώ η Τζαμάικα, η Κούβα και η Αϊτή αξιολογούν τις ζημιές από τον τυφώνα Μελίσα, τα Νησιά Βερμούδες προετοιμάζονται για την άφιξή του.

Με πληροφορίες από BBC