Τυφώνας Μελίσα: Πάνω από 30 οι νεκροί σε Αϊτή, Τζαμάικα, Δομινικανή Δημοκρατία και Παναμά

Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα

LifO Newsroom
Τυφώνας Μελίσα: Πάνω από 30 οι νεκροί σε Αϊτή, Τζαμάικα, Δομινικανή Δημοκρατία και Παναμά
Εικόνα από την Κούβα μετά το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα/Φωτογραφία: EPA
Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 10 παιδιών, έχασαν τη ζωή τους και 10 αγνοούνται μετά την υπερχείλιση ποταμού στη νότια Αϊτή, σε νεότερο απολογισμό των αρχών, μετά το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο γενικός διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Αϊτής, ο Εμανουέλ Πιερ, τόνισε ότι οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται στην παράκτια κοινότητα Πτι Γκοάβ.

Ο ποταμός Λα Ντιγκ υπερχείλισε, παρασύροντας πολλά σπίτια στην παράκτια πόλη, σύμφωνα με κατοίκους. «Άνθρωποι σκοτώθηκαν, σπίτια παρασύρθηκαν», δήλωσε ένας κάτοικος.

Ο τυφώνας Μελίσα είναι ο ισχυρότερος που έχει φτάσει στην ξηρά τα τελευταία 90 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του AFP που βασίστηκε σε μετεωρολογικά δεδομένα από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

Έφτασε στην ξηρά χθες Τρίτη στην Τζαμάικα και στη συνέχεια στην Κούβα, όπου, σύμφωνα με τον Κουβανό πρόεδρο, προκάλεσε «σημαντικές ζημιές».

Σήμερα, αξιωματούχος του ΟΗΕ στην Τζαμάικα είπε πως οι καταστροφές που προκλήθηκαν έφθασαν σε «πρωτοφανή επίπεδα», καθώς ο τυφώνας Μελίσα είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας.

«Από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, έχει καταγραφεί τεράστια, πρωτοφανής καταστροφή υποδομών, περιουσιών, δρόμων, δικτύων επικοινωνίας και ηλεκτρικού ρεύματος», δήλωσε μέσω βιντεοκλήσης από το Κίνγκστον ο Ντένις Ζούλου, ο συντονιστής του ΟΗΕ για αρκετές χώρες της Καραϊβικής, συμπεριλαμβανομένης της Τζαμάικας.

«Άνθρωποι βρίσκονται σε καταφύγια σε όλη τη χώρα και αυτή τη στιγμή, οι προκαταρκτικές μας εκτιμήσεις δείχνουν ότι η χώρα έχει καταστραφεί σε επίπεδο που δεν έχουμε ξαναδεί», πρόσθεσε, επικαλούμενος μια αρχική εκτίμηση για ένα εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν πληγεί.

Σύμφωνα με τους μέχρι τώρα απολογισμούς, ο τυφώνας συνολικά έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων στην Τζαμάικα, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τον Παναμά και την Αϊτή.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφή με τις κυβερνήσεις της Τζαμάικας, της Αϊτής, της Δομινικανής Δημοκρατίας και των Μπαχαμών, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Έχουμε ομάδες διάσωσης και αντιμετώπισης που κατευθύνονται στις πληγείσες περιοχές μαζί με κρίσιμες προμήθειες διάσωσης», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

