To Tumblr επινόησε τη σπουδαιότερη γκανγκστερική ταινία όλων των εποχών- Είναι του Σκορσέζε αλλά είναι ψεύτικη

Ένας χρήστης του Tumblr δημιούργησε μία ψεύτικη ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, με τίτλο «Goncharov» και έχει προκαλέσει αναστάτωση στους φανς του είδους.

Πριν από λίγο καιρό, ο χρήστης του Tumblr, με το όνομα beelzeebub, ανάρτησε μια αφίσα για την «σπουδαιότερη ταινία με μαφία που έγινε ποτέ», με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο, Τζιν Χάκμαν, Χάρβεϊ Καϊτέλ και η Σίμπιλ Σέπερντ.

Στην περιγραφή της ταινίας «Goncharov» ανέφερε πως είναι η ιστορία «ενός πρώην ιδιοκτήτη ντισκο που έρχεται στη Νάπολη μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης».

Η ανάρτηση κοινοποιήθηκε από χιλιάδες άλλους χρήστες, οδηγώντας άλλους να δημιουργήσουν ψεύτικες κριτικές, νέες αφίσες και ότι μπορούσε να φανταστεί ο καθένας.

Και αν και η νέα ψεύτικη ταινία έχει εγείρει εκ νέου το ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι ότι το «Goncharov» προέρχεται από μια ανάρτηση στο Tumblr πριν από μερικά χρόνια.

Τότε, σε εκείνη τη δημοσίευση, υπήρχε μία φωτογραφία με μία μπότα που γράφει στην ετικέτα της «γλώσσας» του παπουτσιού: «Η μεγαλύτερη ταινία για τη μαφία που έγινε ποτέ. Ο Μάρτιν Σκορσέζε παρουσιάζει τον Goncharov».

Η ανάρτηση κέρδισε την προσοχή το 2020 όταν αναδημοσιεύτηκε από άλλον χρήστη του Tumblr, ο οποίος έγραψε: «Αυτός ο ηλίθιος δεν έχει δει τον Goncharov».

Και μπορεί όλη η υπόθεση να ξεκίνησε από μία ψεύτικη αφίσα για ταινία, ωστόσο έχει γίνει viral με πολλούς χρήστες να δημιουργούν έναν ολόκληρο κόσμο, που μάλλον ο Σκορσέζε αγνοεί ότι έφτιαξε.

Rewatched Goncharov (1973) and did a few studies of my favourite scenes pic.twitter.com/C2rM6CUKtR