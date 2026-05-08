Τσερνόμπιλ: Μεγάλη φωτιά στη ζώνη αποκλεισμού μετά από συντριβή drone, ανέφερε το Κίεβο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή στη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ, έπειτα από συντριβή drone, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Όπως μεταδίδει το Euronews, η κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας δημοσίευσε εικόνες που δείχνουν πυκνό λευκό καπνό να υψώνεται πάνω από την απαγορευμένη ζώνη, τμήματα της οποίας παραμένουν κλειστά για το κοινό λόγω των υψηλών επιπέδων ραδιενέργειας.

Παρά την έκταση του συμβάντος, τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν εντός «φυσιολογικών ορίων», όπως έγινε γνωστό.

Τσερνόμπιλ: Η έκταση της φωτιάς

Σύμφωνα με το φυσικό καταφύγιο του Τσερνόμπιλ, που διαχειρίζεται την περιοχή, έως το πρωί της 8ης Μαΐου η πυρκαγιά είχε επεκταθεί σε περίπου 1.100 εκτάρια (11 τετραγωνικά χιλιόμετρα). Η πυρκαγιά φαίνεται πως ξέσπασε την Πέμπτη «ως αποτέλεσμα της συντριβής ενός drone», σύμφωνα με τις αρχές, που ωστόσο, δεν διευκρίνισαν την προέλευση του drone.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Μόσχα για επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Τσερνόμπιλ.

Τσερνόμπιλ: Δύσκολες οι συνθήκες κατάσβεσης της φωτιάς

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς, ωστόσο οι συνθήκες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα δύσκολες. Όπως επισημαίνεται, «Λόγω των ισχυρών ριπών ανέμου, η πυρκαγιά εξαπλώνεται ραγδαία σε όλη την περιοχή, καλύπτοντας νέα τμήματα του δάσους. Η κατάσταση περιπλέκεται από τον ξηρό καιρό, τους ισχυρούς ανέμους και τον κίνδυνο ναρκοπεδίων σε ορισμένες περιοχές της περιοχής, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες των εργασιών κατάσβεσης».

Η ζώνη αποκλεισμού είχε πληγεί και το 2020 από εκτεταμένες πυρκαγιές που διήρκεσαν εβδομάδες, προκαλώντας τότε αυξημένα επίπεδα ακτινοβολίας. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι το 2023 ρωσικό drone είχε προκαλέσει ζημιές σε προστατευτικό κάλυμμα του αντιδραστήρα που εξερράγη το 1986.

Η περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό παραμένει μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό εγκαταλελειμμένη, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την πυρηνική καταστροφή.

⚠️ BREAKING: Massive forest fire rages in Chornobyl. The exclusion zone is burning



The fire has already engulfed more than 1,100 hectares of forest and is spreading rapidly due to strong winds.



Some areas cannot be extinguished at the moment because rescuers are hindered by… pic.twitter.com/xRzM1BO42p — NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2026

Με πληροφορίες από Euronews