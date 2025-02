Τσερνόμπιλ: Έκρηξη στη νέα σαρκοφάγο που προστατεύει τον 4ο αντιδραστήρα

Ρωσική επίθεση με drone στη διάρκεια της νύκτας προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη νέα σαρκοφάγο που προστατεύει ό,τι έχει απομείνει από τον τέταρτο αντιδραστήρα του πυρηνικού εργοστασίου του Τσερνόμπιλ, κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το ρωσικό drone έπληξε τη σαρκοφάγο, προκαλώντας πυρκαγιά η οποία έχει πλέον κατασβεστεί, πρόσθεσε ο Ζελένσκι, εξηγώντας ότι μέχρι σήμερα το πρωί δεν είχε παρατηρηθεί αύξηση του επιπέδου ραδιενέργειας.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025

Λίγο νωρίτερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ) είχε ανακοινώσει ότι στη διάρκεια της περασμένης νύκτας ακούστηκε έκρηξη από τη νέα σαρκοφάγο του τέταρτου αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά, όμως "τα επίπεδα ραδιενέργειας στο εσωτερικό και το εξωτερικό (του Τσερνόμπιλ) παραμένουν σε σταθερά και κανονικά επίπεδα. Η ΙΑΕΑ εξακολουθεί να παρακολουθεί την κατάσταση".

Όπως τόνισε ο οργανισμός, το προσωπικό ασφαλείας και οχήματα αντέδρασαν αμέσως μετά το συμβάν και δεν υπάρχουν θύματα.

Η σαρκοφάγος του τέταρτου πυρηνικού αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ

Η νέα ασφαλή σαρκοφάγο, η οποία καλύπτει τον τέταρτο πυρηνικό αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ που είχε καταστραφεί όταν σημειώθηκε το πυρηνικό δυστύχημα στις 26 Απριλίου 1986, παρέδωσε επίσημα τον Ιούλιο του 2019 από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία.

Η νέα σαρκοφάγος έχει προδιαγραφές να παρέχει προστασία για τα επόμενα 100 χρόνια, ενώ το κόστος της έφθασε το 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια.

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι η νέα σαρκοφάγος είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο μετακινούμενη κατασκευή. Μπορεί να την δει κάποιος από απόσταση 45 χιλιομέτρων. Έχει ύψος 106 μέτρα, πλάτος 257 μέτρα και μήκος 162 μέτρα. Όπως επισημαίνουν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ο χώρος που καταλαμβάνει η νέα σαρκοφάγος θα μπορούσε να χωρέσει τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου, ενώ το βάρος της φθάνει τους 36.200 τόνους.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους ήρωες μας, αυτούς που συμμετείχαν στην εξάλειψη των συνεπειών του δυστυχήματος, τους Ουκρανούς, τους δυτικούς εταίρους, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα. Σήμερα παίρνουμε τα κλειδιά του έργου αυτού, που κατασκευάστηκε με την συμμετοχή δεκάδων χωρών του κόσμου για να προστατεύει τον πλανήτη και την ανθρωπότητα από την ραδιενεργό μόλυνση. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που δεν έχει σύνορα», είχε δηλώσει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Η μόνιμη σαρκοφάγος στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Τσερνόμπιλ παραδόθηκε προς εκμετάλλευση στην ουκρανική πλευρά, δηλαδή από εδώ και στο εξής η Ουκρανία θα έχει την ευθύνη για την συντήρηση της κατασκευής, καθώς και για την αποσυναρμολόγηση της πρώτης σαρκοφάγου, η οποία κατασκευάστηκε αμέσως μετά το δυστύχημα», σημείωσε η αντιπροσωπεία της ΕΕ σε ανάρτηση της στο Facebook.