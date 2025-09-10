ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τσάρλι Κερκ: Πυροβόλησαν τον οπαδό του Τραμπ και ακροδεξιό σχολιαστή

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, ο Κερκ φαίνεται να δέχεται τον πυροβολισμό την ώρα που μιλούσε, καθισμένος κάτω από τέντα στο προαύλιο του Πανεπιστημίου της Γιούτα Βάλεϊ

ΗΠΑ: Οπαδός του Τραμπ και ακροδεξιός σχολιαστής δέχθκε πυροβολισμό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης
Ο Τσάρλι Κερκ / Φωτ: EPA, αρχείου
Ο Αμερικανός ακροδεξιός πολιτικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ δέχθηκε πυροβολισμό την Τετάρτη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε δημόσιο πανεπιστήμιο της Γιούτα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Κερκ είναι συνιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA, που προωθεί συντηρητικές πολιτικές στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Η οργάνωση και ο πολιτικός της βραχίονας, Turning Point Action, έχουν πιστωθεί με την κινητοποίηση νεαρών ψηφοφόρων υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών τα τελευταία χρόνια.

Ο Κερκ βρισκόταν την Τετάρτη στο Utah Valley University, στο Όρεμ της Γιούτα, όπου μιλούσε σε φοιτητές. Λίγα λεπτά πριν τον πυροβολισμό είχε αναρτήσει φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση στα κοινωνικά δίκτυα, γράφοντας στο Χ: «WE. ARE. SO. BACK. Το Utah Valley University είναι ενθουσιασμένο και έτοιμο για την πρώτη στάση της American Comeback Tour».

Η είδηση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στενός σύμμαχος του Κερκ, αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας Truth Social: «Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, που πυροβολήθηκε. Ένας υπέροχος άνθρωπος από κάθε άποψη. Ο Θεός να τον ευλογεί».

Τσάρλι Κερκ: Ο οπαδός του Τραμπ και ακροδεξιός σχολιαστής δέχθκε πυροβολισμό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ.Ντ. Βανς, έγραψε: «Προσευχηθείτε για τον Τσάρλι Κερκ, έναν πραγματικά καλό άνθρωπο και νέο πατέρα».

Τσάρλι Κερκ: Ο οπαδός του Τραμπ και ακροδεξιός σχολιαστής δέχθκε πυροβολισμό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, σημείωσε: «Προσευχές για τον Τσάρλι Κερκ. Έναν σπουδαίο Χριστιανό, Αμερικανό και άνθρωπο. Είθε το θεραπευτικό χέρι του Ιησού Χριστού να είναι πάνω του». Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανέφερε ότι η υπηρεσία «παρακολουθεί στενά τις αναφορές για τον τραγικό πυροβολισμό στο Utah Valley University» και ότι πράκτορες θα βρεθούν σύντομα στο σημείο, «σε πλήρη στήριξη της έρευνας». Ακόμη και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «αποτρόπαια, αηδιαστική και καταδικαστέα». «Στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απορρίπτουμε τη βία με πολιτικά κίνητρα σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ μορφή», τόνισε.

Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για τον δράστη ή τα κίνητρά του.

Με πληροφορίες από Guardian, Financial Times

