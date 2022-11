«#TrumpIsDead»: Τέσταραν τον αλγόριθμο του Twitter για τα fake news «πεθαίνοντας» τον Τραμπ

Το χάσταγκ «TrumpIsDead» (= ο Τραμπ είναι νεκρός) βρέθηκε ψηλά στις τάσεις του Twitter τις προηγούμενες ώρες με πολλούς να ψάχνουν κάποια έγκυρη πηγή για να επιβεβαιώσουν τον «θάνατο» του πρώην Αμερικανού προέδρου.

Φυσικά, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ζωντανός. Το χάσταγκ ήταν ακόμα μια περίπτωση fake news, από τις πολλές που έχουν υπάρξει κατά καιρούς σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στην προκειμένη περίπτωση, επρόκειτο για μια συντονισμένη προσπάθεια ορισμένων χρηστών ώστε να φανεί η αντίδραση της πλατφόρμας απέναντι στην παραπληροφόρηση, τώρα που ο Έλον Μασκ την εξαγόρασε.

Τα πράγματα πήραν σύντομα τον «δρόμο» τους. Όπως πάντα, όταν κάτι ψευδές μπαίνει στις τάσεις, ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης περιστρέφεται γύρω από χρήστες που αναρωτιούνται τι ακριβώς συμβαίνει και έτσι συνεχίζει να ανεβαίνει σε δημοτικότητα.

«Το #TrumpIsDead είναι το καλύτερο αντίποινο στον Μασκ που λέει ότι η παραπληροφόρηση είναι ελευθερία λόγου», ανέφερε ένας χρήστης.

#TrumpIsDead is trending. It’s trending bigly. There has never been a hashtag that has trending bigger. Some people say it’s the best hashtag. Many people are saying that.