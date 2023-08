Troye Sivan: Μιλάει για τους vers, την πιο παραμελημένη μειονότητα των ΛΟΑΤΚΙ+

Ο Troye Sivan μπορεί να τα ακούει επειδή δεν έχει διαφορετικούς σωματότυπους στο βίντεο κλιπ για το νέο του σινγκλ «Rush», αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να μιλήσει με με θάρρος για μια από τις πιο παραμελημένες μειονότητες στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα: Tους vers.

Να σημειωθεί πως ο όρος vers (από το versatile) αναφέρεται σε gay άνδρες διατηρούν ενεργητικό και παθητικό ρόλο στις σχέσεις τους, δηλαδή απολαμβάνουνθ την εναλλαγή ρόλων στο σεξ από bottom (παθητικός) σε top (ενεργητικός).

Σε μια πρόσφατη εμφάνισή του στο podcast της Emily Ratajkowski «High Low», ο Troye Sivan άδραξε την ευκαιρία να διευκρινίσει ορισμένες παρανοήσεις σχετικά με τον εαυτό του αλλά και γενικότερα τους vers.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο Sivan αναφέρεται στο σινγκλ που είχε κυκλοφορήσει το 2018, με τον τίτλο «Bloom», το οποίο είχε να κάνει με το bottoming. «Ο στίχος είναι "ανθίζω μόνο για σένα". Και οι άνθρωποι το πήραν τοις μετρητοίς», είπε. «Νομίζω πως στο μυαλό των γκέι είμαι τρελαμένος με το bottom, κάτι που απλά δεν ισχύει, και ήθελα απλώς να το ξεκαθαρίσω».

Όταν, από την πλευρά της, η Emily Ratajkowski ρώτησε αν η ανάγκη να κάνει αυτή τη διευκρίνιση ήταν ενοχλητική, ο Sivan απάντησε διστακτικά, «Όχι», προτού προσθέσει, «Νομίζω ότι μερικές φορές οι άνθρωποι απλώς εκπλήσσονται αν βγουν ραντεβού μαζί μου ή κάτι τέτοιο, και τους πω: "A, παρεμπιπτόντως, δεν είμαι παθητικός"».

«Νομίζω ότι έχει γίνει μέρος του brand μου και είμαι απογοητευμένος γι' αυτό, αλλά δεν ισχύει», ανέφερε, αστειευόμενος ότι πήγε στο podcast αποκλειστικά για να «ξεκαθαρίσει τα πράγματα». Όταν η Ratajkowski είπε όμως «Δημόσια ανακοίνωση: δεν είναι bottom», εκείνος σημείωσε, «Όχι εντελώς bottom, καταλαβαίνετε τι εννοώ;».

Ύμνος στους Vers το βίντεο κλιπ του «Rush»

Η αλήθεια είναι πως αν κάποιος έχει παρακολουθήσει το βίντεο κλιπ του «Rush» καταλαβαίνει τι εννοεί ο Αυστραλός τραγουδιστής. Σε ένα προκλητικό βίντεο κλιπ ο Troye Sivan αποτυπώνεται να πίνει μπίρες κοιτώντας επίμονα με ένα βλέμμα που φωνάζει «Δεν είμαι παθητικός». Μετά ακολουθούν αρκετές ερωτικές σκηνές με φόντο έναν ξέφρενο χορό. Όλα δείγμα πως ο Sivan δεν έχει κανένα πρόβλημα να δείξει ποιος είναι και τι του αρέσει.

Όπως χαρακτηριστικά γράφει το them.us, το coming out του Sivan ως vers σηματοδοτεί και ένα ορόσημο για τη διαρκώς ταλαιπωρημένη κοινότητα των versatile. Αν «γκουγκλάρει» κανείς vers memes, θα δει το ίδιο αστείο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά: Οι vers είναι πάντα απλώς «κρυφοί» bottoms. Κάνοντας όμως το coming out ως vers, ο Sivan πραγματικά σπάει τα όρια και ανατρέπει ένα παλιό στερεότυπο.

Όπως επισημαίνει το άρθρο του them.us η κοινότητα των versatile κανονικά θα έπρεπε να ευχαριστεί τον νεαρό τραγουδιστή για το θάρρος του. Τώρα το αν το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ του με τίτλο Something to Give Every Other θα γίνει κάτι σαν ύμνος για τους vers, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο.

Με πληροφορίες από them.us