Λιονέλ Μέσι: Χάος στην έναρξη της περιοδείας του στην Ινδία - Eξαγριωμένοι φίλαθλοι πετούσαν καθίσματα

Με χαοτικό τρόπο ξεκίνησε η περιοδεία του Λιονέλ Μέσι σήμερα στην Ινδία.

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην Ινδία στο πλαίσιο περιοδείας, κατά την οποία έχει προγραμματιστεί να παραστεί σε συναυλίες, ακαδημίες ποδοσφαίρου για νέους, τουρνουά padel, αλλά και να εγκαινιάσει φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες σε εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Καλκούτα, το Χαϊντεραμπάντ, τη Μουμπάι και το Δελχί.

Σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης, ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 ερχικά βρέθηκε στο στάδιο Salt Lake της Καλκούτα και περπάτησε στον αγωνιστικό χώρο χαιρετώντας τους φιλάθλους.

Ωστόσο, βρισκόταν συνεχώς περικυκλωμένος από μεγάλο αριθμό ανθρώπων και αποχώρησε μόλις 20 λεπτά μετά την άφιξή του

Η κίνησή του φαίνεται όμως να εξαγρίωσε το κοινό και οι φίλαθλοι άρχισαν να ξηλώνουν καθίσματα και να τα εκτοξεύουν στον αγωνιστικό χώρο.

🚨𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐔𝐍𝐁𝐄𝐋𝐈𝐄𝐕𝐀𝐁𝐋𝐄 𝐒𝐂𝐄𝐍𝐄𝐒 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐊𝐎𝐋𝐊𝐀𝐓𝐀 𝐀𝐒 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈'𝐒 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 𝐆𝐄𝐓𝐒 𝐂𝐀𝐍𝐂𝐄𝐋𝐋𝐄𝐃 𝐀𝐅𝐓𝐄𝐑 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝟓 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐓𝐄𝐒‼️🤯



Lionel Messi's India Tour kicked off in the worst way possible as the first event of his tour at… pic.twitter.com/8huyDNzivx — The Run Of Play (@therunofplay) December 13, 2025

Αναλυτικότερα, βίντεο δείχνουν φιλάθλους να πετούν στον αγωνιστικό χώρο και στον στίβο ξηλωμένα καθίσματα και άλλα αντικείμενα, ενώ αρκετοί είχαν σκαρφαλώσει στα κιγκλιδώματα που περιβάλλουν το γήπεδο και εκτόξευαν αντικείμενα.

#MessiInIndia | Lionel Messi's much anticipated GOAT Tour of India 2025 turned sour at least for fans in Kolkata. Fans who had splurged hefty amounts for tickets for the programme at the city's Salt Lake Stadium turned violent. They resorted to vandalism and threw bottles, even… pic.twitter.com/tT6ISxUV6I — Moneycontrol (@moneycontrolcom) December 13, 2025

«Μόνο πολιτικοί και ηθοποιοί βρίσκονταν γύρω από τον Μέσι, γιατί τότε μας κάλεσαν;» δήλωσε φίλαθλος στο πρακτορείο ANI.

«Πληρώσαμε εισιτήριο 12.000 ρουπίες (100 λίρες), αλλά δεν μπορέσαμε καν να δούμε το πρόσωπό του», ξέσπασε.

Με πληροφορίες από Guardian