Σπρωξίματα, αμηχανία και χάος: Πώς εξελίχθηκε η εμφάνιση του Μέσι στην Ινδία

Η ινδική αστυνομία συνέλαβε τον βασικό διοργανωτή της εμφάνισης του Λιονέλ Μέσι στην Καλκούτα, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν στο στάδιο Salt Lake και οδήγησαν στη βεβιασμένη αποχώρηση του Αργεντινού σταρ.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο διοργανωτής έχει δεσμευτεί εγγράφως να επιστρέψει το αντίτιμο των εισιτηρίων και να δώσει εξηγήσεις για τη σοβαρή κακοδιαχείριση της εκδήλωσης.

Όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Δυτικής Βεγγάλης, Ρατζίβ Κουμάρ, «η οργή και η απογοήτευση του κοινού κορυφώθηκαν όταν έγινε σαφές ότι ο Μέσι δεν επρόκειτο να συμμετάσχει σε αγωνιστική δραστηριότητα, αλλά απλώς να χαιρετήσει και να αποχωρήσει». Σύμφωνα με τις αρχές, η ελλιπής οργάνωση και τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας συνέβαλαν καθοριστικά στην έκρηξη έντασης.

Η εκδήλωση, που είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει περίπου 45 λεπτά, ολοκληρώθηκε πρόωρα, μετά από μόλις 20 λεπτά, καθώς ο Μέσι, συνοδευόμενος από τους συμπαίκτες του στην Inter Miami Ροντρίγκο ντε Πολ και Λουίς Σουάρες, αποχώρησε περικυκλωμένος από πλήθος ανθρώπων. Λίγο αργότερα, φίλαθλοι άρχισαν να ξηλώνουν καθίσματα και να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ καταγράφηκαν ζημιές και στο σκηνικό της εκδήλωσης.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τον Μέσι και τον Ντε Πολ εμφανώς αμήχανους εντός του γηπέδου, καθώς πολιτικοί, διοργανωτές και άτομα ασφαλείας προσπαθούσαν να πλησιάσουν τον Αργεντινό για φωτογραφίες. Σε μία από τις σκηνές, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου φαίνεται να σπρώχνει τον Μέσι προς τρίτο πρόσωπο, προκαλώντας αμηχανία στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποχώρησε άμεσα μετά τη λήψη της φωτογραφίας.

Every Messi fan should watch this video.



The man in the white kurta is TMC MLA Arup Biswas, forcing Messi to click photos with his associates. The man in the black hoodie is the organiser, clearly unhappy.



Mamata Banerjee arrested the organiser. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/tKJcAtaub4 — Facts (@BefittingFacts) December 13, 2025

Αντίστοιχα, περιστατικό έντασης σημειώθηκε και με τον Ροντρίγκο ντε Πολ, όταν άνδρας εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και τον άρπαξε από το χέρι, με τον διεθνή μέσο να απομακρύνεται εμφανώς ενοχλημένος.

Is this how one should behave with an international sportsman like Rodrigo De Paul?



Once again proved that money can buy you luxury but certainly not class. pic.twitter.com/5VGWNOpUTY — Sourav || সৌরভ (@Sourav_3294) December 13, 2025

Η υπόθεση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, με την πρωθυπουργό της Δυτικής Βεγγάλης, Μαμάτα Μπανερτζί, να ζητά δημόσια συγγνώμη από τον Λιονέλ Μέσι και να διατάσσει έρευνα για τα γεγονότα. «Είμαι βαθιά σοκαρισμένη από την κακοδιαχείριση στο στάδιο Salt Lake. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τον Λιονέλ Μέσι και από όλους τους φιλάθλους», ανέφερε σε ανάρτησή της.

Οι διοργανωτές της περιοδείας του Μέσι στην Ινδία δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί επισήμως. Το πρόγραμμα του Αργεντινού περιλαμβάνει επισκέψεις σε ακαδημίες ποδοσφαίρου, πολιτιστικές εκδηλώσεις και φιλανθρωπικές δράσεις σε Χαϊντεραμπάντ, Μουμπάι και Νέο Δελχί, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν τα μέτρα ασφαλείας θα αναθεωρηθούν μετά τα γεγονότα της Καλκούτας.

Με πληροφορίες από Sky News, Marca

