Τροχαίο στην Τουρκία: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στη Μαλάτεια - Αναφορές για νεκρούς

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγους για τέσσερις νεκρούς και 15 τραυματίες

Το λεωφορείο που έπεσε σε χαράδρα στην Τουρκία / Φωτ.: Hurriyet
Τροχαίο δυστύχημα με θύματα σημειώθηκε στη Μαλάτεια της Τουρκίας, όταν επιβατικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ντογάνσεχιρ, στον οδικό άξονα Μαλάτειας - Αντιγιαμάν, όταν λεωφορείο της εταιρείας Muş Yolu Turizm, ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν.

Τροχαίο στην Τουρκία: Άγνωστα τα στοιχεία των θυμάτων

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, της χωροφυλακής, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς των τραυματιών.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του οδηγού ή των επιβατών.

Με πληροφορίες από Hurriyet

