Τροχαίο δυστύχημα στην Τουρκία: 8 νεκροί και 26 τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10:30 το πρωί - Δεύτερο τροχαίο με επτά νεκρούς στην Τουρκία

Τροχαίο δυστύχημα με ανατροπή λεωφορείου καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής στην Αττάλεια της Τουρκίας, με αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους κι άλλοι 26 να τραυματιστούν.

Λεωφορείο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Ραιδεστό προς την Αττάλεια, ανετράπη αφού δεν κατάφερε να πάρει στροφή στον Βόρειο Περιφερειακό Δρόμο της δεύτερης πόλης, στην περιοχή Ντοσέμεαλτι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10:30 το πρωί. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο στην είσοδο του περιφερειακού κόμβου, αναποδογύρισε και κατέληξε σε χαντάκι. Ο απολογισμός είναι 8 νεκροί και 26 τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, κυρίως στο Νοσοκομείο Πόλης της Αττάλειας.

Τροχαίο δυστύχημα στην Τουρκία: Τι δήλωσε ο κυβερνήτης της Αττάλεια

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, πυροσβεστική, δυνάμεις της τουρκικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών, χωροφυλακή και αστυνομία.

Ο κυβερνήτης της Αττάλεια, Χουλουσί Σαχίν, που επισκέφθηκε τον τόπο του δυστυχήματος, δήλωσε: «Το λεωφορείο ανετράπη επειδή δεν κατάφερε να πάρει τη στροφή στον κόμβο Κομούρτζουλέρ. Την ώρα του ατυχήματος έβρεχε, το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο και υπήρχε ομίχλη. Ωστόσο, δεν πρόκειται για δρόμο όπου επιτρέπεται υψηλή ταχύτητα. Τα αίτια θα αποσαφηνιστούν από την έρευνα».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε δικαστική έρευνα, με τον ορισμό ενός αντεισαγγελέα και δύο εισαγγελέων, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Δεύτερο τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς στην Τουρκία

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερο σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο ανάμεσα σε Αττάλεια και Ισπάρτα, στην επαρχία Μπουρντούρ.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στην περιοχή του χωριού Γιουμρουτάς, στην επαρχία Αγλασούν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν, κάποιοι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν πολυάριθμες υγειονομικές και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια, ανέφερε σε ανάρτησή του: «Τα τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στην Αττάλεια και στο Μπουρντούρ μας γέμισαν βαθιά θλίψη. Προσεύχομαι για τους συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Το έθνος μας πενθεί».

Οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και στα δύο δυστυχήματα, ενώ τα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ώρες».

