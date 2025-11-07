ΔΙΕΘΝΗ
Τραμπ: «Πράσινο φως» για τους ουρανοξύστες του γαμπρού του σε χώρο του βομβαρδισμένου από το ΝΑΤΟ κτιρίου στη Σερβία

Ο ειδικός νόμος στη Σερβία ανοίγει τον δρόμο για να υλοποιήσει τα σχέδια του ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Ειδικό νόμο (Lex specialis), που θα επιτρέψει στον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, να κατασκευάσει ουρανοξύστες σε συγκρότημα κτιρίων του Γενικού Επιτελείου Στρατού το οποίο υπέστη ζημιές στους νατοϊκούς βομβαρδισμούς το 1999, ενέκρινε το κοινοβούλιο της Σερβίας.

Ο νόμος αυτός, ο οποίος υπερισχύει του γενικού δικαίου, επιτρέπει την κατεδάφιση του κτηρίου παρά το γεγονός ότι αποτελεί μνημείο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Με τον τρόπο αυτό ξεπερνιούνται τα εμπόδια για την οικοδόμηση του χώρου.

Ο ειδικός νόμος ανοίγει τον δρόμο για να υλοποιήσει τα σχέδια του ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στις αρχές του 2024 εξέφρασε την πρόθεσή του να κατασκευάσει δύο ουρανοξύστες με πολυτελές ξενοδοχείο, διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους.

Σερβία: Διαδηλώσεις για τα σχέδια του γαμπρού Τραμπ

Η σερβική αντιπολίτευση ανήγγειλε διαδηλώσεις εάν ξεκινήσει η κατεδάφιση του κτηρίου του ΓΕΣ. Από τότε που έγιναν γνωστά τα σχέδια του Τζάρεντ Κουσνέρ συχνά πραγματοποιούνται διαδηλώσεις με αίτημα την ανακατασκευή του κτηρίου όπως ήταν πριν από τους βομβαρδισμούς. Αυτό επιθυμεί η πλειονότητα του πληθυσμού σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν.

Η παραχώρηση του χώρου στον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται, επίσης, προσβολή για τα θύματα των βομβαρδισμών μιας και οι ΗΠΑ πρωτοστάτησαν στη νατοϊκή αεροπορική εκστρατεία κατά της Γιουγκοσλαβίας το 1999.

