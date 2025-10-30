ΔΙΕΘΝΗ
Σερβία: Χιλιάδες νέοι πορεύονται προς το Νόβι Σαντ στη μνήμη των θυμάτων, έναν χρόνο μετά το δυστύχημα

Παρότι 13 άτομα έχουν κατηγορηθεί, δεν έχει οριστεί ακόμη δίκη, ενώ επικριτές αμφιβάλλουν αν η διαδικασία θα αποκαλύψει τα αίτια της τραγωδίας

Φωτ: EPA, αρχείου
Χιλιάδες, κυρίως νέοι, ξεκίνησαν την Πέμπτη από το Βελιγράδι μια διήμερη πορεία 90 χιλιομέτρων προς το Νόβι Σαντ, με στόχο να συμμετάσχουν σε μεγάλη συγκέντρωση στη μνήμη των 16 θυμάτων που σκοτώθηκαν πέρυσι, όταν κατέρρευσε η σκεπαστή οροφή στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Η τραγωδία, που σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου 2024, πυροδότησε ένα νεανικό, αντικυβερνητικό κίνημα διαμαρτυρίας κατά του αυταρχικού προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς, με τους διαδηλωτές να κατηγορούν την κυβέρνηση για διαφθορά και ανεπαρκή έργα ανακαίνισης.

Οι φοιτητές και οι νέοι που συμμετέχουν στην πορεία απαιτούν λογοδοσία για το δυστύχημα και τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, με την ελπίδα ότι η κυβέρνηση Βούτσιτς θα χάσει την εξουσία.

Κρατώντας σημαίες και πανό, δεκάδες πανεπιστημιακοί φοιτητές ηγήθηκαν της πορείας που ξεκίνησε από το Βελιγράδι, ενώ το μεγάλο συλλαλητήριο του Σαββάτου αναμένεται να συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στο Νόβι Σαντ.

Πορεία για δικαιοσύνη

Κατά μήκος της διαδρομής, κάτοικοι του Βελιγραδίου βγήκαν από τα σπίτια τους για να τους χειροκροτήσουν, να τους χαιρετίσουν ή να κορνάρουν σε ένδειξη στήριξης.

«Τίποτα δεν έχει αλλάξει, και πηγαίνουμε στο Νόβι Σαντ ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα αλλάξει», είπε ο φοιτητής αθλητικής ακαδημίας, Μιχάιλο Γιοβάνοβιτς.

Η φοιτήτρια κτηνιατρικής Άνα Μαρία Σεσλίγια πρόσθεσε: «Περπατάμε για να δείξουμε ότι ο αγώνας μας δεν σταμάτησε, ότι είμαστε ακόμη ενεργοί».

Καταστολή και πολιτική ένταση

Οι σερβικές αρχές έχουν συλλάβει δεκάδες φοιτητές και διαδηλωτές τους τελευταίους μήνες, κατηγορούμενες για αστυνομική βία και αυθαίρετες προσαγωγές.

Παρότι 13 άτομα έχουν κατηγορηθεί για την τραγωδία, δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία δίκης, με τους επικριτές να εκφράζουν αμφιβολίες για το αν η διαδικασία θα αποκαλύψει την αλυσίδα διαφθοράς και αμέλειας που οδήγησε στον θάνατο των 16 ανθρώπων.

Ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς έχει χαρακτηρίσει τους φοιτητές «τρομοκράτες που υποκινούνται από τη Δύση», χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ενώ το κυβερνών κόμμα του, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα, διοργανώνει αντισυγκεντρώσεις, γεγονός που εντείνει την πολιτική ένταση στη χώρα.

Η Σερβία επιδιώκει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο η διαδικασία έχει ουσιαστικά παγώσει, καθώς ο Βούτσιτς διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα, ενώ δέχεται κατηγορίες για περιορισμό των δημοκρατικών ελευθεριών.

Με πληροφορίες από Associated Press

