Το πλάνο για τη «νέα Γάζα»: Το Ισραήλ «στηρίζει» τέσσερις ένοπλες ομάδες

Σε ισχύ είναι η «εύθραυστη εκεχειρία» ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, με το βρετανικό Sky News να αποκαλύπτει πως το Τελ Αβίβ «υποστηρίζει ένοπλες ομάδες, που είναι διατεθειμένες να πολεμήσουν τη Χαμάς μέχρι τέλους».

Το Sky News επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι τέσσερις πολιτοφυλακές, που πολεμούν τη Χαμάς, υποστηρίζονται από το Ισραήλ και θεωρούν ότι αποτελούν μέρος ενός κοινού σχεδίου για την απομάκρυνση της προαναφερθείσας οργάνωσης από την εξουσία της Γάζας.

Οι ομάδες αυτές επιχειρούν όλες από περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο, πίσω από αυτό που ονομάζεται «κίτρινη γραμμή». το όριο για την ανάπτυξη στρατευμάτων των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) που θεσπίστηκε με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Το πλάνο για τη «νέα Γάζα» από το Ισραήλ

Το Ισραήλ, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα του βρετανικού μέσου ενημέρωσης, φέρεται να υποστηρίζει τέσσερις ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες που δηλώνουν έτοιμες να εγκαθιδρύσουν ένα νέο καθεστώς υπό τον τίτλο «New Gaza».

Οι ομάδες, με επικεφαλής τον Hossam al Astal, αναφέρουν ότι έχουν λάβει όπλα, πυρομαχικά και προμήθειες μέσω διαύλων που συνδέονται με το Ισραήλ, κυρίως από το μεθοριακό πέρασμα Kerem Shalom. Στο δίκτυό τους συμμετέχουν ακόμη οι Yasser Abu Shabab, Rami Halas και Ashraf al Mansi, οι οποίοι δηλώνουν ότι στόχος τους είναι «να χτίσουν μια νέα Γάζα χωρίς τη Χαμάς».

Στην έρευνα περιλαμβάνονται φωτογραφίες που δείχνουν οχήματα με πινακίδες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και λογότυπα ομάδων που συνδέονται με τα ΗΑΕ, γεγονός που υποδηλώνει περιφερειακή εμπλοκή στο σχέδιο.

Το Sky News σημειώνει, επίσης, ότι το σχέδιο για τη «νέα Γάζα» φαίνεται να εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό ΗΠΑ-Ισραήλ για τη μεταπολεμική διοίκηση της περιοχής. Ο πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ είχε μιλήσει για μια «νέα Γάζα», τονίζοντας πως «καμία ανοικοδόμηση δεν θα γίνει σε περιοχές υπό τον έλεγχο της Χαμάς».

Αν και οι ίδιες οι ομάδες αρνούνται ότι συντονίζονται απευθείας με τον ισραηλινό στρατό, η έρευνα καταγράφει ισχυρές ενδείξεις στρατιωτικής και επιχειρησιακής υποστήριξης.

Η αποκάλυψη προκαλεί διεθνή ανησυχία, καθώς διαμορφώνει ένα παράλληλο τοπίο εξουσίας μέσα στη Γάζα, με νέα πρόσωπα, νέες συμμαχίες και αβέβαιο μέλλον για τον παλαιστινιακό πληθυσμό.\

«Νέα Γάζα»: Πώς συνδέεται το Ισραήλ με τις ένοπλες ομάδες

Μέλος άλλης πολιτοφυλακής που επιχειρεί στη βόρεια Γάζα, της οποίας ηγείται ο Ράμι Χαλάς, δήλωσε στο Sky News ότι ο συντονισμός με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ γίνεται έμμεσα μέσω του Γραφείου Συντονισμού Περιφέρειας.

Είναι μέρος του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, που περιλαμβάνει επίσης αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής, της διεθνούς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Παλαιστίνης, με έδρα τη Δυτική Όχθη. Τον παραπάνω τρόπο «σύνδεσης» φαίνεται να επιβεβαιώνουν τόσο ένας Ισραηλινός στρατιώτης που σταθμεύει στο Kerem Shalom και ένας ανώτερος διοικητής της πολιτοφυλακής του Abu Shabab.

Και οι δύο, μιλώντας στο βρετανικό μέσο, ανέφεραν πως ο συντονισμός με τον στρατό διαχειρίζεται έμμεσα, και ότι η Παλαιστινιακή Αρχή παίζει βασικό ρόλο. «Έχω άτομα στην ομάδα μου που εξακολουθούν να είναι, μέχρι σήμερα, υπάλληλοι της Παλαιστινιακής Αρχής», λέει ο al Astal.

Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν απάντησε στις ερωτήσεις του Sky News, αλλά έχει αρνηθεί προηγουμένως ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με αυτές τις πολιτοφυλακές. «Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι έχει άμεση σχέση μαζί μας», λέει ο αρχηγός της πολιτοφυλακής.

«Έχει ήδη αρκετά προβλήματα και δεν θέλει να αυξήσει το βάρος. Ξέρετε, αν διαδοθεί ότι είχαν δεσμούς με πολιτοφυλακές ή με τις δυνάμεις κατοχής, μπορείτε να φανταστείτε πώς θα φαινόταν αυτό» περιέγραψε το μέλος της παλαιστινιακής πολιτοφυλακής.

Με πληροφορίες από Sky News

