Τραμπ: Οι Ρεπουμπλικανοί «πρέπει να πάρουν τον έλεγχο» και να «εθνικοποιήσουν» τις εκλογές

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς να «εθνικοποιήσουν» τη διεξαγωγή των εκλογών στις ΗΠΑ και επανέλαβε τους αβάσιμους ισχυρισμούς του περί νοθείας στις εκλογές του 2020, σε συνέντευξή του στο podcast του Νταν Μποντζίνο, πρώην αναπληρωτή διευθυντή του FBI.

Ο Τραμπ είπε ότι οι Ρεπουμπλικανοί «πρέπει να πάρουν τον έλεγχο» και ότι «θα έπρεπε να εθνικοποιήσουν την ψηφοφορία», μιλώντας για «τουλάχιστον 15 μέρη» χωρίς να τα κατονομάσει. Στις ΗΠΑ, πάντως, η ευθύνη για την οργάνωση των εκλογών ανήκει στις πολιτείες και εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό από τοπικές εκλογικές υπηρεσίες.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ημέρες μετά την έφοδο του FBI σε εκλογική υπηρεσία στην πολιτεία της Τζόρτζια. Το FBI ανέφερε ότι πρόκειται για ενέργεια με δικαστική έγκριση, ενώ οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι το ένταλμα ζητούσε αρχεία που σχετίζονται με τις εκλογές του 2020. Ο Τραμπ σχολίασε την επιχείρηση λέγοντας ότι «θα βγουν ενδιαφέροντα πράγματα». Στην Τζόρτζια είχε χάσει οριακά από τον Τζο Μπάιντεν και έκτοτε υποστηρίζει, χωρίς στοιχεία, ότι η ήττα του οφειλόταν σε απάτη.

Donald Trump went on Dan Bongino’s show and said Republicans should nationalize elections across the country so they can take it over. We need to take him very seriously when he says things like this. pic.twitter.com/RndIq47CCZ — Mike Nellis (@MikeNellis) February 2, 2026

Τραμπ: Χωρίς μαζικές απελάσεις, οι Ρεπουμπλικανοί «δεν θα κερδίσουν ξανά εκλογές»

Στην ίδια συνέντευξη συνέδεσε το αίτημα για κεντρικότερο έλεγχο της εκλογικής διαδικασίας με την πολιτική του για απελάσεις μεταναστών χωρίς χαρτιά, λέγοντας ότι αν οι Ρεπουμπλικανοί «δεν τους βγάλουν έξω», δεν θα κερδίσουν ξανά εκλογές.

Η επιχείρηση του FBI προκάλεσε αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο. Η επίτροπος της κομητείας Φούλτον, Μο Αϊβορι, μίλησε για «επίθεση στην ψήφο σας».

Η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τάλσι Γκάμπαρντ, επιβεβαίωσε ότι ήταν παρούσα κατά την έφοδο στην κομητεία Φούλτον, λέγοντας ότι ο Τραμπ της ζήτησε να βρίσκεται επιτόπου. Σε επιστολή της προς γερουσιαστές ανέφερε ότι κινήθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τον συντονισμό θεμάτων ασφάλειας εκλογών, από αντικατασκοπεία και ξένη επιρροή μέχρι κυβερνοασφάλεια.

Η Γκάμπαρντ επιβεβαίωσε επίσης ότι μετά την έφοδο έγινε τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Τραμπ και στους πράκτορες στο σημείο, κάτι που σχολιάστηκε ως ασυνήθιστο. Η ίδια υποστήριξε ότι διευκόλυνε μια σύντομη κλήση ώστε ο πρόεδρος να τους ευχαριστήσει, χωρίς να τεθούν ερωτήσεις ή να δοθούν οδηγίες.

Ο Τραμπ έχει βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωπος με δύο ποινικές υποθέσεις που αφορούσαν προσπάθειες αμφισβήτησης του αποτελέσματος στην Τζόρτζια. Η μία ήταν ομοσπονδιακή και έληξε αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Η δεύτερη ήταν πολιτειακή υπόθεση στην Τζόρτζια, με κατηγορίες στο πλαίσιο του νόμου περί οργανωμένου εγκλήματος, η οποία τελικά δεν προχώρησε. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κάθε παρανομία.

Στο podcast επανέλαβε ότι κέρδισε το 2020 «με μεγάλη διαφορά» και ισχυρίστηκε, χωρίς αποδείξεις, ότι «γίνονται παράνομες ψήφοι». Παρά τις έρευνες και τις δικαστικές διαδικασίες που δεν επιβεβαίωσαν εκτεταμένη νοθεία, συνεχίζει να προβάλλει τον ίδιο ισχυρισμό, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της εμπιστοσύνης στους εκλογικούς θεσμούς στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από BBC