Ο Τραμπ κρέμασε φωτογραφία με τον Πούτιν στον Λευκό Οίκο, πάνω από εικόνα με την εγγονή του

Ο Ντόναλντ Τραμπ κρέμασε μία φωτογραφία του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στον Λευκό Οίκο, σε μία κίνηση που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από ορισμένους συμμάχους των ΗΠΑ.

Η εικόνα, από τη συνάντηση των δύο ηγετών στην Αλάσκα τον περασμένο Αύγουστο, τοποθετήθηκε σε εσωτερικό χώρο που συνδέει τη Δυτική Πτέρυγα με την προεδρική κατοικία. Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του PBS News στον Λευκό Οίκο, Ελίζαμπεθ Λάντερς, το κάδρο μπήκε πάνω από άλλη φωτογραφία του Τραμπ με ένα από τα εγγόνια του. Η ίδια ανέβασε σχετική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Θετικά σχολίασε την επιλογή ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές της Ρωσίας, ο οποίος έχει συναντηθεί αρκετές φορές με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ. «Καλό» ανέφερε, προσθέτοντας ότι «μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις».

Also something I noticed in a vestibule area that connects the West Wing to the residence that I hadn’t see before: a framed photo of Presidents Trump and Putin at their summer summit in Alaska. Lower photo is President Trump with one of his grandchildren. pic.twitter.com/jabUEmZyay — Elizabeth Landers (@ElizLanders) January 27, 2026

Στις ΗΠΑ, ο γερουσιαστής της Βιρτζίνια, Μαρκ Γουόρνερ, σχολίασε ότι ο Τραμπ «βάζει τον Πούτιν πάνω από τον αμερικανικό λαό και την ίδια του την οικογένεια», χαρακτηρίζοντας την επιλογή σχεδόν υπερβολικά κυριολεκτική. Από την Ευρώπη, ο Εσθονός πολιτικός Μάρκο Μίχελσον εξέφρασε ανησυχία για το μήνυμα που εκπέμπει η προβολή της σχέσης Τραμπ και Πούτιν, συνδέοντάς το με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υποστήριξε ότι αν ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί σωστό να αναρτά στον Λευκό Οίκο φωτογραφία του, όπως έγραψε, «με τον μεγαλύτερο εγκληματία πολέμου του 21ου αιώνα», τότε μια «δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη» θα πρέπει να περιμένει.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε στη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στο Άνκορατζ στις 15 Αυγούστου, που ήταν η πρώτη επαφή ηγετών ΗΠΑ και Ρωσίας μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, τέσσερα χρόνια πριν. Ο Πούτιν έγινε δεκτός με τιμές, την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις συνέχιζαν τις επιχειρήσεις στην ανατολική Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, το Κρεμλίνο ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι η συνάντηση στην Αλάσκα θα συμπεριληφθεί σε επικαιροποιημένες εκδόσεις σχολικών βιβλίων Ιστορίας από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Με πληροφορίες από Times του Λονδίνου, The Independent