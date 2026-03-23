Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η «χειρότερη ενεργειακή κρίση» εδώ και δεκαετίες - Καμία χώρα «δεν έχει ανοσία»

Μεγάλες οι συνέπειες- παγκοσμίως- αυτής της ενεργειακής κρίσης «αν συνεχιστεί σε αυτόν τον δρόμο»

Φωτ. αρχείου Freepik
Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να βιώσει τη χειρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε ο Φατίχ Μπιρόλ, ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), αναφερόμενος σε «μείζονα απειλή» για την παγκόσμια οικονομία.

«Ως σήμερα, έχουμε απολέσει 11 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με άλλα λόγια περισσότερα απ’ ό,τι στις δυο προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις μαζί», τόνισε στο National Press Club στην Καμπέρα ο Μπιρόλ, αναφερόμενος στις κρίσεις των χρόνων του 1970.

«Σε καθεμιά από τις κρίσεις, ο κόσμος είχε απολέσει περίπου πέντε εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή αλλιώς, αν προσθέταμε και τις δύο, 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα», εξήγησε ο Μπιρόλ.

Αναφερόμενος επίσης, στις συνέπειες της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022,πρόσθεσε πως «αυτή η κρίση ως αυτό το στάδιο ισοδυναμεί με δυο πετρελαϊκές κρίσεις και την κατάρρευση της αγοράς αερίου μαζί».

Τουλάχιστον σαράντα ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί «σοβαρές ή πολύ σοβαρές» ζημιές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή για 24η ημέρα, συνέχισε.

Ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή: Καμία χώρα «δεν έχει ανοσία»

«Καμιά χώρα δεν θα μπορέσει να έχει ανοσία έναντι των συνεπειών αυτής της κρίσης, αν συνεχιστεί σε αυτόν τον δρόμο. Είναι επομένως απαραίτητο να υπάρξει δράση σε παγκόσμια κλίμακα», εκτίμησε ακόμη ο Μπιρόλ.

«Η παγκόσμια οικονομία είναι αντιμέτωπη με μείζονα απειλή και ελπίζω (...) ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί το συντομότερο δυνατόν», συμπλήρωσε.

Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχονται υπό κανονικές συνθήκες το 20% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων, είναι ουσιαστικά κλειστά από το ξέσπασμα του πολέμου που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή από την 28η Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει πως η μεταφορά εμπορευμάτων έχει κατακρημνιστεί (-95%), σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler.

Αν το Ιράν δεν ανοίξει τα Στενά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να «βομβαρδίσει και να αφανίσει» τους ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, «αρχίζοντας από τον μεγαλύτερο».

Σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, το Ιράν διεξάγει πλήγματα αντιποίνων εναντίον υποδομών, ιδίως ενεργειακών, σε κράτη-συμμάχους της Ουάσιγκτον στην περιοχή, κι εναντίον πλοίων κινούμενων στον Κόλπο, ιδίως όσων βρίσκονται κοντά στο στενό.

Με την προσδοκία πως θα φρέναρε την απογείωση των τιμών του μαύρου χρυσού, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή πως θα επιτρέψουν, για έναν μήνα, τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου που μεταφέρεται από πλοία. Όμως, η Τεχεράνη αντέτεινε πως δεν έχει κανένα πλεόνασμα αργού που βρίσκεται στη θάλασσα.

Περιβάλλον / Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποτελεί καταστροφή για το περιβάλλον, σύμφωνα με ανάλυση

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει εκπομπές 5 εκατομμυρίων τόνων αερίων του θερμοκηπίου σε δύο εβδομάδες και εξαντλεί τον παγκόσμιο προϋπολογισμό άνθρακα ταχύτερα από ό,τι 84 χώρες συνολικά
Διεθνή / «Ημέρα της Κρίσης»: Το καταστροφικό σενάριο μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης αυτή την εβδομάδα, απειλούν με σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία
Οικονομία / Στάσσης: Η ΔΕΗ είναι προστατευμένη από τις επιπτώσεις του πολέμου

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης δήλωσε βέβαιος για την επίτευξη των στόχων για τη φετινή χρονιά -«δεν αποκλείεται να πάμε και λίγο καλύτερα, εργαζόμαστε ήδη για την περίοδο 2027-2028», είπε- και παρέθεσε 3 παράγοντες στους οποίους εδράζονται οι εκτιμήσεις αυτές:
Οικονομία / Από τα εκατομμύρια στα «ψίχουλα»: Η δραματική κατάρρευση των NFTs

Μετά τις δόξες που γνώρισε η αγορά των ψηφιακών έργων τέχνης, τα περιβόητα NFTs δεν αποδείχθηκαν μόνο μια καλλιτεχνική και αισθητική λαίλαπα αλλά και ο πιο σύντομος δρόμος προς την οικονομική καταστροφή.
