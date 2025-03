Τραμπ: Ο Μασκ δεν πρέπει να μάθει τα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ λόγω των δεσμών του με την Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή, 21 Μαρτίου, ότι τα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ δεν θα πρέπει να κοινοποιούνται στον σύμβουλό του Έλον Μασκ λόγω των επιχειρηματικών του συμφερόντων.

Πρόκειται για μια σπάνια ένδειξη ότι ο επεκτατικός ρόλος του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία στην κυβέρνηση Τραμπ έχει όρια.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο για την ανάπτυξη ενός νέου μαχητικού αεροσκάφους, και απέρριψε τις αναφορές ότι ο Μασκ θα ενημερωθεί για το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πολεμήσουν έναν υποθετικό πόλεμο με την Κίνα.

«Ο Έλον έχει επιχειρήσεις στην Κίνα», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος. «Και θα ήταν ευαίσθητος, ίσως, σε αυτό».

Ο Τραμπ εξήρε τον Μασκ ως πατριώτη. Ωστόσο, η αναφορά στις επιχειρήσεις του - στις οποίες περιλαμβάνεται η Tesla, μία εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων που προσπαθεί να επεκτείνει τις πωλήσεις και την παραγωγή της στην Κίνα - είναι μια ασυνήθιστη αναγνώριση των ανησυχιών σχετικά με την εξισορρόπηση των εταιρικών και κυβερνητικών ευθυνών του Μασκ.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως απορρίψει τις ερωτήσεις σχετικά με τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων του Μασκ, λέγοντας απλώς ότι θα αποστασιοποιείται όταν είναι απαραίτητο.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι ο Μασκ επισκέφθηκε το Πεντάγωνο την Παρασκευή το πρωί για να συζητήσει μειώσεις στα κόστη, τον ρόλο που του έχει επωμιστεί μέσω του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE)

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο Musk ήταν εκεί «για να μιλήσει για την αποτελεσματικότητα, για να μιλήσει για καινοτομίες».

Ο Μασκ δήλωσε φεύγοντας από το Πεντάγωνο ότι είναι έτοιμος να κάνει «οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει», σύμφωνα με βίντεο του CNN. Αρνήθηκε επίσης να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το αν έλαβε διαβαθμισμένη ενημέρωση για την Κίνα στο πλαίσιο της επίσκεψης.

Hegseth: Musk is a patriot, an innovator, and provides a lot of capabilities our government and military rely on. I'm grateful for that pic.twitter.com/Qn7hj7hmH0